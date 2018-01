Olimpíada inspira bares e atrações culturais temáticas em São Paulo

Confira uma seleção com bares que transmitirão os jogos, vivências esportivas, mostras e quitutes temáticos

BARES

Foto: divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Para marcar a abertura dos Jogos Olímpicos, o Soul Sports Bar recebe hoje (5) a banda de rock Toro (R$ 20/R$ 60). Durante o período de competições, o bar de temática esportiva, que tem 30 televisores e um telão, libera uma rodada de cerveja Budweiser por 30 minutos, se o Brasil ganhar medalha de ouro em qualquer modalidade. R. Clodomiro Amazonas, 66, Itaim Bibi, 2337-9534. 14h/últ. jogo (fecha 2ª)

+ No Bar do Juarez, os clientes que forem assistir a jogos de todas as modalidades ganham 10% de desconto. Entre as sugestões no cardápio, está a caipirinha ‘Brasileirinho’, preparada com cachaça Ypióca, limão-siciliano, kiwi e maracujá (R$ 25,50). Para comer, porção de pastéis (R$ 30, 8 unid.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.164, 3078-3458. 17h/1h (sáb., dom., e fer., 12h/1h).

+ Durante a competição, o Boteco Todos os Santos terá decoração especial. E os clientes que comprarem três cervejas, como a Serramalte (R$ 14), têm direito a mais uma entre 3ª e 5ª. Aos sábados, há feijoada light (R$ 35, individual; R$ 65, para duas pessoas). R. Aspicuelta, 585, V. Madalena, 2574-1157. 18h/4h (3ª, 18h/1h; 4ª, 18h/ 3h; sáb., 13h/4h; dom., 13h/ 1h, fecha 2ª).

+ A Cervejaria Nacional exibirá os jogos em quatro televisores espalhados pelo espaço. Entre uma partida e outra, vale pedir o chope Sa’si Stout (R$ 14,50, 330 ml). O bolinho de mandioca com linguiça calabresa e o de arroz arbóreo com queijo (R$ 28, 6 unid.) são opções de petiscos. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 12h/0h (dom., 13h/22h).

PASSEIOS

+ Se São Paulo será sede de algumas das partidas olímpicas de futebol, nada mais coerente do que conhecer a história da modalidade no Museu do Futebol. Localizado no Estádio do Pacaembu, ele homenageia a paixão nacional em instalações multimídia e interativas. Até dezembro, o espaço também recebe a mostra ‘O Futebol nas Olimpíadas’, com vídeos e curiosidades. Pça. Charles Miler, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/16h (sáb., dom. e fer., 10h/17h). R$ 9 (sáb., grátis).

+ No clima dos jogos, unidades do Sesc recebem programação do projeto Edição 28 – com jogos, vivências e encontro com atletas. Confira dois destaques:

No Consolação, uma arena de grama recebe várias modalidades. Sábado (6), o público assiste a um jogo e participa de clínica de beisebol. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (6), 14h/18h. Grátis.

Na unidade Vila Mariana, os sábados são de vivências. Nos próximos (6 e 13/8), por exemplo, a modalidade será a esgrima. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6) e 13/8, 11h/14h. Grátis.

EXPOSIÇÕES

+ Até 19/8, na Galeria Canvas, José Zaragoza apresenta a mostra ‘Olympics’. Em pinturas, ele registra momentos de ápice de diversas modalidades olímpicas, como natação e salto com vara. Av. Europa, 715, Jd. Europa, 2592-0345. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 19/8.

QUITUTES

Foto: Henrique Peron/divulgação

+ Até o fim de agosto, a Davvero faz uma seleção de sorvetes inspirados em sobremesas típicas de países que participam dos Jogos Olímpicos, como tiramisú (foto) e creme brulée (R$ 11/R$ 15), em homenagem à Itália e à França. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3034-1732.

+ Se a ideia for reunir os amigos para conferir as competições, A Torteria tem mais um bom motivo: kit com torta salgada, como a de cebola caramelizada com muçarela; polvilhos temperados; torradas de focaccia; patê; rosbife caseiro; e torta doce, como a clássica de maçã (R$ 159, para cinco pessoas; R$ 299, para dez). R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros, 4306-6918.