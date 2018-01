Nos moldes da festa alemã, Oktoberfest tem shows, parque e cervejas artesanais

Seguindo o modelo da tradicional festa de Munique, na Alemanha, a Oktoberfest faz sua primeira edição na cidade. A partir de hoje (29), um terreno de 23 mil m2 (projeto abaixo) deve receber 150 mil pessoas durante os oito dias de evento.

A Arena Anhembi terá três áreas: Biertent (a tenda da cerveja, onde também haverá shows, sempre às 21h); Biergarten (com mesas ao ar livre e barracas de comidas típicas); e Bierpark (parque de diversões que inclui roda-gigante e carrossel). O chef Werner Rotzinger assina as receitas servidas no local, que tem ainda um festival de cervejas artesanais. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 30, Santana. 4ª, 5ª e 6ª, 14h/22h; sáb. e dom., 14h/23h. R$ 40/R$ 150 (com traje típico, 40% de desconto). Até 8/10. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

OS PRINCIPAIS SHOWS

6ª (29). O cantor Durval Lelys, do Asa de Águia, relembra hits do axé.

Sábado (30). George Israel e Leoni representam o pop nacional no evento.

4ª (4). Banda Eva se apresenta – Felipe Pezzoni é o atual vocalista do grupo

5ª (5). Ex-Exaltasamba, o cantor Péricles mostra as músicas de sua carreira solo.

7/10. A banda de reggae Cidade Negra toca aqui, após bom show no Rock in Rio

8/10. O sertanejo Michel Teló encerra o Oktoberfest com sua apresentação.

PELOS BARES

+ O All Black é um dos pubs da cidade que recebe, até o fim de outubro, a Hoptoberfest, com rótulos que destacam a presença do lúpulo – como a checa Primator IPA (R$ 23, 500 ml). R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/1h30 (5ª e 6ª, 18h/3h; sáb. e fer., 19h/3h30). Entrada: R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A Cervejaria Nacional serve, a partir de 3ª (3), a sazonal Fritz, Olga und Schultz (R$ 18, 330 ml/R$ 27, 570 ml; foto acima). No dia do lançamento, haverá chope em dobro das 17h às 22h. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ No Bar Léo, quem pedir um dos cinco canapés (R$ 35/R$ 39) – entre eles, o ‘Rococó’ (foto acima), com pasta de queijo gorgonzola e copa – ganha um chope. A ação vale também para a unidade da Avenida Braz Leme. R. Aurora, 100, S. Ifigênia, 3221-0247. 11h/21h (2ª e 3ª, 11h/20h30; sáb. e fer., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cc.: todos.

+ Até 8/8, o Les 3 Brasseurs terá garçons vestidos com roupas típicas e cardápio especial. De segunda a sexta-feira, entre 17h e 20h, a cerveja Blonde será vendida pela metade do preço: R$ 13,50 (1 litro). R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145. 12h/0h (5ª, 12h/1h; 6ª e sáb., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Especializado em cervejas artesanais, o Ambar serve, até o fim dos estoques, o chope Die Wiesn (R$ 12, 200 ml/ R$ 39, 1 litro; foto acima), criado pela Cervejaria Bamberg especialmente para a Oktoberfest. R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 12h/1h (2ª, 12h/16h; 3ª e 4ª, 12h/0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.