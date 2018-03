Oktoberfest Paulaner e um roteiro com bares e baladas para aproveitar em São Paulo

A 2ª edição da Oktoberfest Paulaner ocorre neste fim de semana com muita cerveja alemã, comidas e danças típicas, DJ e shows – no sábado (28), às 21h, tem Ira!; e, no domingo (29), às 19h, Raimundos. A caneca com 1 litro de chope Oktoberfestbier vai custar R$ 40. Galpão Jaguaré. Av. Jaguaré, 1.487, Jaguaré. Sáb. (28), 14h/0h; dom. (29), 13h/21h. R$ 60.

Com mesa coletiva no salão e prateleiras forradas de cervejas artesanais, o Lira passa a servir almoço, de 3ª a sábado, das 12h às 15h. A refeição sai por R$ 45, com couvert, salada, prato e sobremesa. Entre as pedidas, rosbife ao chimichurri com batatinhas assadas e shimeji na manteiga (foto). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª).

Confira outras dicas de bares e baladas na cidade:

Novos

Emporio da Cerva

A cerveja é a protagonista do local. Mais de 150 rótulos estão à disposição. Boa opção é a alemã Hofbrau Original (R$ 25,50), leve e refrescante. Petiscos e sanduíches são servidos a partir das 15h. O ‘Burger Beer’ (R$ 24,50) é um hambúrguer que leva cebola caramelizada, bacon, agrião e queijo cheddar derretido com chope IPA. R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. 12h/23h30 (2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo dono, seu Luiz, como as batidas de vinho com morango (R$ 9) e de amendoim com licor de cacau (R$ 8). Já os petiscos são feitos por dona Idalina, mulher do Luiz. Entre as opções, o ‘Brasileirinho’, com carne defumada e couve manteiga (R$ 6, cada). R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, são distribuídas mantas nos dias mais frios. E, já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 12,20) ou Itaipava (R$ 11,40). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’, de carne-seca com creme de gorgonzola (R$ 37,50, 8 unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb. e fer., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pé pra Fora

A maioria das mesas fica na calçada – e este é o charme do lugar. Despojado, prepara ótimas porções de filé aperitivo, que chegam à mesa na chapa e podem ser cobertas por alho e cebola (R$ 68,50) ou por Catupiry (R$ 75,70). Para beber, há cervejas Heineken (R$ 13), Original (R$ 12,50) e Bohemia (R$ 12). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb., dom. e fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Posto 6

Pelas paredes do salão, há fotos de símbolos do Rio de Janeiro, como Garrincha no Maracanã e a praia de Ipanema. A cerveja é Heineken (R$ 9,80, 300 ml; R$ 15,80, 600 ml). Para comer, há boas porções servidas na chapa, como a de picanha (R$ 136,80, para três). R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342. 12h/2h30 (sáb., dom. e fer., 12h/ 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Drinques

Biri Nait

Com clima badalado e poucos petiscos, o bar aposta nos drinques, que são pedidos direto no balcão. Bem elaborada, a carta tem cerca de 70 opções divididas em três faixas de preço: R$ 24,90, R$ 29,90 e R$ 32,90. A casa trabalha com comandas individuais – uma vantagem em festas de confraternização. R. Cunha Gago, 864, Pinheiros, 3032-9028. 19h/últ. cliente (6ª e sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. e 2ª).

Happy hour

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças de Bragança Paulista, como a calabresa com provolone (R$ 48,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, bem macias (R$ 29,90, 8 unid.). O chope Brahma custa R$ 8,90 (claro) e R$ 9,90 (black). R. Luís Góis, 1728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h (6ª, 13h/0h; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hotel

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, tem elegantes poltronas de couro vindas da França. Para beber, prove os drinques feitos com perfeição, como ‘Dry Martini’ (R$ 56) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 42, cada). Apresentações de banda com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 75). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. 19h/2h (sáb., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55 (após 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jogos

Pompeia Snooker Bar

A sinuca é a principal atração do bar que tem 15 mesas do jogo, das quais cinco são profissionais (maiores). Uma hora custa R$ 24,90. Para acompanhar a cerveja Brahma (R$ 7,60, 250 ml), peça iscas de frango à milanesa com molho rosé (R$ 45,90) ou porção de minipastéis (27,90, 9 unid.). Av. Pompeia, 553, Pompeia, 3803-9072. 17h/1h (6ª e sáb., até 3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música ao vivo

Manifesto

Children of the Beast (cover do Iron Maiden) e The Best Guns N’Roses (cover do Guns N’Roses), entre outras bandas, revezam-se no palco do bar. Os fãs do rock ainda podem conferir guitarras e pratos de bateria autografados por integrantes do Motorhead, Scorpions e Europe. Para beber, peça uma cerveja Budweiser (R$ 12,90). R. Iguatemi, 36, Itaim Bibi, 3168-9595. 20h/1h (6ª e sáb., 22h/5h; dom., 18h/1h; fecha de 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Entrada: R$ 25/R$ 28.

Para comer

Armazém Veloso

O cardápio tem as famosas coxinhas (R$ 30, 6 unid.), a excelente porção de bolinho de carne (R$ 30, 8 unid.) e as caipirinhas ‘by Souza’, entre as melhores da cidade (a partir de R$ 19, com cachaça). Para quem quiser, a casa serve o Brahma claro (R$ 7,80) e o black (R$ 9). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas portuguesas. Entre os destaques do cardápio estão as sardinhas assadas (R$ 49,50, 4 unid.) e os bolinhos de bacalhau (R$ 32, 6 unid.). O ‘Bacalhau à Lagareira’ traz a posta no azeite, com batatas ao murro, brócolis, tomate e cebola (R$ 106). Serve chope Brahma (R$ 9,50, claro; R$ 10,50, black) e 180 rótulos de vinho. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Bar do Pedrão

Na Serra da Cantareira desde 1939, é ponto de encontro de jipeiros, motoqueiros e, nas noites de 6ª e sábado, de gente que curte assistir a shows de pop rock e reggae. Para beber, há cerveja Skol (R$ 11, 600 ml). Entre os lanches e petiscos, vale provar a costelinha de porco com mandioca (R$ 38). Estr. Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 250, Mairiporã, 9717-70579. 14h/0h (sáb., 8h/0h; dom., 8h/20h; fecha 2ª a 5ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balada

Benzetacil

A festa pop com hits de várias décadas vai ocupar dois andares do Bar de Cima, com os DJs Rogério Real e Alexandre Bezzi. R. Oscar Freire, 1.128, Jd. Paulista, 3081-296. Hoje (27), 22h. Grátis.

Pardieiro

A festa terá show do Não Recomendados!, com participação especial de Karina Buhr e de As Bahias e a Cozinha Mineira. A discotecagem ficará por conta de Leandro Pardí, Brenda Ramos e Ian Fraguas. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Hoje (27), 23h. R$ 60/R$ 100.

Paul van Dyk

O DJ alemão Paul Van Dyk faz única apresentação, na Audio, de seu novo álbum ‘From Then On’. No set também estão hits de sucesso como ‘For an Angel’, ‘Let Go e ‘We Are Alive’. DJs brasileiros também vão dividir as pickups, como Alex the Joker?, Adriano Pagani, Emiliano e Wrechiski. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. 4ª (1º), 23h. R$ 80/R$ 120.