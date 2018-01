Oito shows para assistir em SP durante esta semana

6ª (23/12)

Juliano Gauche e Gustavo Galo

Os dois músicos dividem a noite no bar Z Carniceria. Egresso da banda Solana, Juliano Gauche (foto abaixo) destaca as músicas de seu segundo CD autoral, ‘Nas Estâncias de Dzyan’. Já Gustavo Galo privilegia o repertório do recém-lançado ‘Sol’. Tatá Aeroplano discoteca. Z Carniceria (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Hoje (23), 23h (abertura, 18h). R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fim de Ano Canto da Ema

Bicho de Pé, Peixelétrico, Trio Sabiá e Rastapé são algumas das bandas que participam do show, que também contará com a presença do sanfoneiro Mestrinho. As apresentações invadem a madrugada, totalizando 11 horas de forró. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-

4708. 6ª (23), 19h. R$ 36/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Metá Metá

Com um dos trabalhos mais importantes da cena musical contemporânea, o grupo formado por Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França apresenta as canções do álbum ‘MM3’, lançado em 2016. Casa de

Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (23), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

No álbum ‘Feito para Durar’, o sambista se mostra influenciado pelo romantismo do R&B. Os grupos Rara Magia e Stylo Novo são os convidados da noite. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (23), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Samba SP

Belo, Thiaguinho e os grupos Pixote e Turma do Pagode se reúnem no show, tocando os grandes sucessos de suas respectivas carreiras. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23), 21h30 (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (27/12)

Banda Mantiqueira

Prestes a finalizar seu próximo disco, o grupo apresenta repertório que repassa diversos momentos da carreira. Liderada por Nailor Proveta (sax alto e clarinete), a big band transporta canções da MPB para esse tipo de formação. Músicas de Dorival Caymmi, Joyce Moreno e João Bosco estão entre as escolhidas. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (27), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (28/12)

Paulo Meyer & The Thunderheads

Influenciada por blues e rock, a banda apresenta músicas de seu segundo disco, ‘Kombi 72’. Nele, estão faixas inéditas, com sonoridade que remete aos anos 1960 e 1970. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (28), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (29/12)

Almanaque Jazz

Formado por Marcos Canduta (guitarra), Márcio Rampin (contrabaixo acústico) e Débora Gozzoli (flauta), o grupo apresenta repertório composto por canções natalinas. Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. 5ª (29), 19h. Grátis.