Oito peças de teatro para ver esta semana em São Paulo

MAIS UMA CHANCE



Adeus, Palhaços Mortos

A partir de texto de Matei Visniec, a peça da Academia dos Palhaços (foto) mostra três artistas circenses que se reencontram em uma agência de empregos. Dir. José Roberto Jardim. 65 min. 12 anos. Teatro de Contêiner (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Sáb. (2), dom. (3) e 2ª (4), 20h. R$ 30.

Chopin ou o Tormento do Ideal

Nathalia Timberg protagoniza a peça, que tem direção de José Possi Neto.A atriz dá vida ao compositor, acompanhada da pianista Clara Sverner. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª (1º) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. R$ 60/R$ 80.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESTREIAS

Enquanto Chão

Com atuação de Caio Franzolin, a peça d’A Próxima Companhia traz relatos das comunidades de Canela (TO) e Patrimônio (MG), para abordar temas como o apagamento de raízes culturais. 70 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (1º). 6ª, 21h30;

sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 7/1/2018.

O Assassinato do Presidente

A peça da Cia. Pessoal do Faroeste mostra o encontro do maior criminoso do Brasil com uma prostituta travesti, uma noite antes de ele matar o presidente do País. Dir. Paulo Faria. 60 min. 18 anos. Sede da Cia. Pessoal do Faroeste (80 lug). R. do Triunfo, 305, metrô Luz, 3362-8883. Estreia 2ª (4). 2ª a 6ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 22/12.

REESTREIAS

Limonada

A Benvinda Cia. mostra as desventuras de Beto, que, na véspera de seu aniversário, recebe a visita de seus cinco ex-namorados. Dir. João Hannuch. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de 2ª (4). 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 12/12.

Pessoas Brutas

A terceira parte da ‘Trilogia das Pessoas’, do grupo Os Satyros, tem como mote o sequestro da filha de um doleiro. Dir. Rodolfo García Vázquez. 110 min. 14 anos. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. A partir de 6ª (1º). 6ª, 21h. R$ 40. Até 15/12.

ÚLTIMA SEMANA

12 Homens e Uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri de 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Norival Rizzo, Sérgio Mastropasqua e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 5ª (7).

Boca de Ouro

Na adaptação de Gabriel Vilella para a obra de Nelson Rodrigues, o palco é transformado em uma gafieira, na qual se revelam detalhes da morte do bicheiro Boca de Ouro (Malvino Salvador). 100 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 50/R$ 70. Até dom. (3).