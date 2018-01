Oito novas exposições para ver a partir desta semana em São Paulo

Amar e Viver São Paulo

São 30 retratos abstratos e modernos da capital paulista, dentre 1984 a 2018, sob o olhar da artista Nilda Luz. Os locais mais retratados são os pontos históricos e turísticos da cidade, como a Avenida Paulista, a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco e outros. Museu Anchieta. Cripta do Pateo do Collegio. Pça. Pateo do Collegio, 2, Centro, estação Sé, 3105-6899. Inaguração: 4ª (24). 9h/16h30 (fecha 2ª). R$ 8. Até 3/8.

Arte Koguei na Casa Brasileira

A mostra traz obras que reproduzem as 11 técnicas principais da arte milenar japonesa Koguei, que trabalha com os elementos da natureza em sua confecção. Os métodos variam entre a criação de trabalhos por meio da água, fogo, madeira, vidro, cobre, seda e outros. Galeria Deco. R. dos Franceses, 153, Bela Vista, 3289-7067. Inauguração: hoje (19). 10h/18h (sáb. e dom., 11h/18h). Grátis. Até 2/2.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chichico Alkmin

O fotógrafo (foto abaixo), durante sua carreira, captou diversos registros de Diamantina (MG), no século XX. Suas imagens mostram como o local, os habitantes e a paisagem ficaram no período de transição entre a diminuição da extração de diamantes e a chegada da modernidade na cidade. São 300 fotos desse período, além da possibilidade de ver alguns de seus negativos e objetos de laboratório. IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Inauguração: 4ª (24). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis (retirar ingresso 30 min antes). Até 15/4.

Circonjecturas

Entre instalações interativas, cinéticas, pinturas e esculturas, o artista paranaense Rafael Silveira mostra diversos elementos da cultura underground, como os circos e a publicidade dos anos 50.Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Movimento Aparente

A exposição leva o trabalho do artista argentino Nicolás Bascal. Com a pretensão de provocar questionamentos sobre o tempo e a vida emocional, suas obras são compostas, em sua maioria, por máquinas e materiais industriais. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 3ª (23). 10h/19 (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 24/2.

São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole

Imagens da chegada dos imigrantes no Porto de Santos e o carnaval de rua da década de 30 são alguns dos registros históricos feitos pelo fotógrafo alemão Theodor Preising (foto abaixo). Na nova exposição do Centro Cultural Fiesp, são 61 obras expostas, que mostram o desenvolvimento de São Paulo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: 5ª (25).10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 25/3.

São Paulo

Com 35 anos de carreira, o artista Paulo von Poser exibe 26 obras que mostram sua relação com a capital paulistana. Entre as técnicas utilizadas por ele, destacam-se o acrílico sobre tela e as instalações.Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, 2737-1249. Inauguração: 3ª (23). 10h/19h (11h/17h, sáb.; fecha 2ª). Grátis. Até 31/3.

Urubu Ka’apor

A mostra exibe artefatos produzidos por etnias indígenas brasileiras, como os Ka’por e os Karajás. Cocares, coifas e adornos de braço são alguns dos objetos que podem ser vistos na exposição, que tem como objetivo destacar a ancestralidade envolta dos artigos.Sala MAS. Metrô Tiradentes. Av. Tiradentes, 551, Luz, 3326-5393. Inauguração: 5ª (25). 9h/17h (fecha 2ª). Grátis aos usuários do metrô. Até 4/3.