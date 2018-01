Oito lugares para comer hambúrguer vegetariano na capital

A cada dia, mais hamburguerias incluem no cardápio opções de sanduíches vegetarianos, com receitas criativas que vão além da carne de soja.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Burger Joint, o ‘Veggie Porn’ (R$ 22; foto) vem com queijo camembert empanado, alface, tomate, picles da casa, cebola roxa, catchup, mostarda de Dijon e maionese. R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, até 0h; 5ª a sáb., até 1h).

O ‘Veggie’ (R$ 29; foto), versão do Butcher’s Market, traz disco hambúrguer feito com feijão branco, lentilha, cenoura, cebola, cogumelo, ovos, nozes e ervas. Para acompanhar, vem montado com muçarela, tomate, rúcula e molho de iogurte e dill. R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

No Come On Burger, o ambiente é simples e o hambúrguer, de primeira. A seleção da casa lista o ‘Kisere Veggie’ (R$ 28; foto), um hambúrguer de batata com alho-poró, molho de cogumelos, cream cheese, rúcula e cebola roxa, no pão tradicional de hambúrguer. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5082-1645. 11h30/23h (sáb. e fer., até 0h; fecha dom.).

Lambe-lambe nas paredes e tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar inacabado, no Holy Burger. Entre os bons sanduíches da casa, vale pedir o que leva falafel, shimeji e maionese verde no pão integral (R$ 26; foto). R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

A pedida no General Prime Burger é ‘Veggie Burger’ (R$ 35; foto), que traz um hambúrguer de 130 gramas feito com grão-de-bico, cogumelos, cenoura, alho-poró e especiarias. Servido no pão australiano, leva muçarela de búfala, tomate, brotos de alfafa, rúcula e maionese de mel e mostarda, acompanhado de chips de batata-doce. R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333. 11h30/15h30 e 18h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

Amarelo e preto são os tons do ambiente, com toque industrial, do Monkey Burger n’ Shake. Na cozinha aparente, são feitos hambúrgueres, como o ‘Veggie Monkey’ (R$ 25; foto), à base de falafel, cebola roxa, picles, alface, tomate e molho tahine. R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/0h; fecha 2ª e 3ª).

Com salão inspirado nos açougues nova-iorquinos, com paredes pretas e mobiliário vermelho, o Jack Steak Barbecue & Sandwich também faz uma versão vegetariana. O ‘Veggie Burger Jack Steak’ (R$ 28; foto) vem com pão integral, hambúrguer de shimeji empanado em farinha panko, salada de repolho, alface e picles. R. Pedroso Alvarenga, 935, Itaim Bibi, 3073-1480. 11h30/0h (2ª, 11h30/15h).

No Hareburger – simpática rede carioca de comida vegetariana – aposte no hambúrguer de soja ‘Tradicional’ (R$ 15,90), com pão integral, cheddar, alface, tomate e mostarda de ervas finas, ou peça ‘O Notório Big Hare’ (R$ 21,90; foto), montado com dois hambúrgueres, cheddar duplo, molho à base de parmesão, alface e tomate (opcional). R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 53, Pinheiros, 3061-1590. 12h/ 22h (5ª a sáb., 12h/23h; dom., 13h/21h).