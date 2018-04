Oito exposições de artistas contemporâneos para conferir em São Paulo

Antonio Malta Campos

A mostra reúne 9 obras de grandes dimensões do artista, conhecido por pinturas que exploram a ‘abstração orgânica’. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8189. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/5.

Carla Chaim

A individual ‘A Pequena Morte’ apresenta nove obras, entre vídeo, fotografias e trabalhos sobre papel. O conjunto de criações da artista paulista, nascida em 1983, parte de temas como o luto, a morte e, ao mesmo tempo, o prazer. Para os desenhos, ela usa materiais simples de papelaria antiga, e os explora com recortes e colagens. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 10/6.

Gabriela Machado

A individual exibe uma seleção de pinturas e esculturas produzidas pela artista entre 2013 e 2018, frutos de residências artísticas e viagens pelo mundo. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 26/5.

Katia Maciel

Conhecida por seus vídeos e instalações, a artista apresenta, na mostra ‘Trailer’, releituras de sua própria produção. Para isso, apropria-se de títulos de trabalhos anteriores e cria, em estruturas de espelho e vidro, uma montagem de fragmentos de sua obra. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 12/5.

Renata Pelegrini

Com curadoria de Marcelo Salles, a mostra 15 pinturas e desenhos sobre tela, papel e linho criados pela artista paulista. Janaína Torres Galeria. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 2367-9195. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 25/5.

Rodolpho Parigi

Com curadoria de Ivo Mesquita, a mostra apresenta 15 trabalhos inéditos, entre desenhos, pinturas e gravuras, nos quais o artista retoma sua pesquisa com volumetria. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 12/5.

Rose Klabin

Representada pela galeria Eduardo Fernandes, a artista expõe em seu próprio ateliê uma instalação composta por um conjunto de esculturas de mármore. R. Jaguanambi, 105, Cidade Jardim, 3812-3894. Inauguração: 2ª (9). 2ª (9) a 15/4, 10h/18h; 16/4 a 8/6, mediante agendamento. Grátis. Até 8/6.

Thiago Rocha Pitta – The First Green

Entre afresco, escultura e vídeo, a mostra apresenta trabalhos ligados à investigação do artista acerca do meio ambiente e da evolução do planeta. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/4.