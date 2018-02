Oito espaços para visitar no Dia Mundial da Fotografia

Nesta quarta-feira, 19, é o Dia Mundial da Fotografia. Para comemorar a data, selecionamos oito espaços na cidades com mostras de fotógrafos

SP-Arte/Foto. Acervos de 31 galerias nacionais compõem a edição deste ano da feira SP-Arte/Foto, a partir desta quinta-feira, 20, no Shopping JK Iguatemi. Além dos estandes, os quatro dias de evento também reúnem lançamentos de publicações da área e bate-papos com convidados, como Sarah Meister, curadora de fotografia do MoMA, em Nova York.

Entre os destaques da programação, estão trabalhos de nomes consagrados, como Alair Gomes, Thomaz Farkas, Cristiano Mascaro, Sebastião Salgado e Martim Parr – que fará uma mostra na Galeria Lume, em outubro, e outra no MIS, em 2016. Além disso, a Fass presta homenagem ao centenário de Jean Manzon (1915-1990), com seus trabalhos feitos em SP e no Rio, nos anos 1940.

Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. QUANDO: 15h/21h (sáb., 14h/21h; dom., 14h/20h). Inauguração: 5ª (20). Grátis. Até 23/8.

Caixa Cultural. O erotismo do corpo masculino era o foco dos trabalhos de Alair Gomes. Na mostra, que reúne 293 imagens, também estão outras séries raras, como um ensaio sobre a Praça da República, de 1969. O espaço também recebe a mostra ‘Assim Vivíamos’, que reúne um acervo de 65 imagens do fotógrafo russo Vladimir Lagrange. São registros históricos do modo de vida na antiga União Soviética. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha dom.). Grátis. ‘Alair Gomes’: até 4/10; ‘Vladimir Lagrange’: até 20/9.

Instituto Moreira Salles. Em 2012, o IMS recebeu um grande acervo do fotógrafo norte-americano David Drew Zingg. Cerca de 70 imagens dessa coleção ganham uma mostra dedicada ao artista. R. Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/9.

Biblioteca Mário de Andrade. Durante dez anos, o fotógrafo Klavdij Sluban se dedicou a registrar jovens em presídios da França e do Leste Europeu. Cerca de 25 desses trabalhos, agora, ganham mostra no País. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Até 3/10.

Leica Gallery. O novo espaço inaugura com a mostra ‘Del Mondo’, de Andy Summers, guitarrista do The Police. São exibidas 42 imagens, feitas pelo artista entre 1978 e 2014. R. Maranhão, 600, Higienópolis, 3512-3909. 11h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 5/10.

Galeria Nikon. Nas décadas de 1970 e 1980, o fotógrafo Renato dos Anjos registrou a vida noturna de clubes emblemáticos de Nova York. Em ‘Anjos 80’, são exibidas 21 dessas imagens – fotografias de celebridades como Frank Sinatra, Jack Nicholson e Mick Jagger. R. Aspicuelta, 153, V. Madalena, 2592-7922. 10h/19h (sáb. e fer., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 18/9.

MAC-USP Ibirapuera. O museu recebe uma grande mostra de Roger Ballen, percorrendo diferentes momentos de sua carreira. No início, ele registrava situações comuns, observadas nas ruas. Depois, passou a criar imagens quase surreais, num misto de realidade e ficção. A retrospectiva reúne 113 trabalhos do importante fotógrafo norte-americano. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/9.

Galeria Porão. O foco do fotógrafo Wanderson Alves é registrar cenas simples do cotidiano, como a sombra de uma árvore sobre uma casa ou a janela de um quarto. Cerca de 12 imagens em preto e branco estão na mostra ‘Inefável’, em cartaz no espaço. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2371-1701. 11h/20h (dom., 12h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/9.