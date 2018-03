Oito bares que investem na produção de cerveja e em rótulos exclusivos

‘Sampler’ com os principais rótulos da Cervejaria Nacional. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Uma seleção de oito bares da cidade que colocam no copo cervejas de fabricação própria ou representam importantes marcas estrangeiras

Foi-se o tempo em que um bar era reconhecido apenas pelo chope gelado e bem tirado. Para atender à crescente boêmia cervejeira, casas paulistanas têm apostado tanto em amplas cartas de cerveja quanto em produtos cada vez mais exclusivos.

A seguir, você confere a seleção de bares que o Divirta-se visitou para descobrir onde a bebida é a estrela da vez. São estabelecimentos que fabricam a própria cerveja na casa – os chamados brewpubs -, como a Cervejaria Nacional, ou filiais de badaladas marcas europeias, como o Delirium Café e o BrewDog.

Também há bares que encomendam suas receitas próprias do outro lado do mundo: é o caso do bistrô Belga Corner, que importa a bebida artesanal de um vilarejo no interior da Bélgica. Além de oferecer opções para beber e petiscar, esses lugares costumam ter espaços dedicados à cultura da cerveja, com lojas e empórios para encontrar raridades e novidades do mercado.

Agora, se apenas beber não for o suficiente, também é possível brincar de mestre cervejeiro. Novidade em Perdizes, a Cervejaria Ideal oferece mais do que uma longa lista de rótulos. Em grupos de até cinco pessoas, o cliente pode ter uma aula sobre fabricação e produzir a sua própria bebida. Celso Filho e Rafael Abreu

BREWDOG

São Paulo foi a primeira cidade fora da Europa a receber um bar da cervejaria escocesa. Os barris passam por um criterioso transporte desde a Grã-Bretanha para garantir que a bebida chegue fresca à casa. O carro-chefe é a Punk IPA (R$ 19, 285 ml) – uma indian pale ale com aromas de frutas tropicais. Um contêiner do lado de fora funciona como lojinha. R. dos Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007.



NACIONAL

A cervejaria foi um dos primeiros brewpubs da cidade, aberta em 2011. A dedicação à bebida aparece logo na entrada, com enormes tanques de fermentação no térreo. Peça o ‘sampler’ – uma degustação dos principais rótulos da casa. Eles vêm em copos de 120 ml, com um folheto didático. A experiência custa R$ 32. Com nomes bem folclóricos, são cinco bebidas: a Domina Weiss, de trigo com aromas de banana e cravo; a maltada Y-îara Pilsen; a Mula, uma indian pale ale com aroma de caramelo; a brown ale Kurupira; e a Sa’Si, uma stout robusta e cremosa. Experimente também os rótulos sazonais. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318.

Chopeira do BrewDog, em Pinheiros. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

BELGA CORNER

Aqui, a cerveja é própria, mas importada. A Belga Corner (R$ 39, 700ml), blond ale com teor alcoólico de 5,4%, é produzida por Alexandre Dumont de Chassart, primo da dona do bistrô, Flore Wittouck, na pequena vila de Jandrain-Jandrenouille, na Bélgica. Feita para o paladar brasileiro, a cerveja é refrescante e leve, mas tem mais caráter que suas semelhantes nacionais, daí o gosto frutado e o amargor perceptível. R. Pedroso Alvarenga, 666, Itaim Bibi, 3078-4359.



LES 3 BRASSEURS

As pedidas na filial da microcervejaria francesa são a Blonde (R$ 15, 500 ml) e a Itaim (R$ 19, 500 ml), uma pale ale cujo nome é uma homenagem ao bairro em que a casa está instalada. O gosto forte do lúpulo Cascade da cerveja vai bem com o ‘Hambúrguer Itaim’ (R$ 38), com queijo de cabra e bacon. R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145.

KARAVELLE

Num ambiente com cara de taverna moderna, de luz baixa e com sofás acolchoados de couro, a Karavelle produz seis cervejas em sua fábrica em Indaiatuba. Uma das mais pedidas é a Keller (R$ 15, 600 ml), uma bebida ao estilo alemão, fermentada à baixa temperatura, não filtrada e com tempo longo de maturação. Outra que faz sucesso é a Weiss (R$ 16, 600 ml), mais adocicada e com sabores que puxam para cravo e banana. Al. Lorena, 1.784, Jd. Paulista, 3044-7555.

Ambiente da Cervejaria Ideal, em Perdizes. Foto: Evelson de Freitas/Estadão

MUNDO CERVEJEIRO

Após oito anos fabricando cerveja por conta própria, Frank Skwirut abriu essa casa simples e com decoração sóbria, há sete meses. Na produção, cada cerveja leva os ingredientes de seus países de origem. A Tria IPA (R$ 13,50, 500 ml), por exemplo, utiliza quatro tipos de lúpulo, um deles australiano. A Tria Blond Ale (R$ 13,50, 500 ml), por sua vez, foi feita para ser a ‘porta de entrada’ para o bebedor iniciante, com apenas 4% de álcool. Av. Miruna, 51, Indianópolis, 5041-1180.



DELIRIUM CAFÉ

Cerveja é um assunto sério para o bar, filial da belga Huyghe, cervejaria da famosa marca do elefante rosa. Na ampla carta de bebidas, que mais parece um catálogo, vá direto ao principal rótulo da casa: a Delirium Tremens (R$ 19, 250 ml) é uma belgian strong ale com aromas frutados e 8,5% de teor alcoólico. R. Ferreira de Araújo, 589, Pinheiros, 2495-2225.



CERVEJARIA IDEAL

Por R$ 600, grupos podem fazer 20 litros de sua própria cerveja, acompanhados de especialista. A bebida fica pronta em um mês. R. Min. Ferreira Alves, 203, Perdizes, 3578-7534.

DICAS

Por Heloisa Lupinacci.