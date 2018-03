Oito atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Peter Pan

O diretor Billy Bond estreia uma nova adaptação de clássicos infantis. No musical, as aventuras na Terra do Nunca ganham efeitos especiais e 27 artistas que cantam e dançam no palco. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Estreia sáb. (1º). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 23/4.

O Poderoso Chefinho

Tim levava uma vida bem tranquila com seus pais até a chegada de seu irmão mais novo: um bebê mandão, que usa terno e carrega uma maleta misteriosa. Na animação do diretor Tom McGrath (‘Madagascar’ e ‘Megamente’), a dupla terá que superar os ciúmes para salvar sua família das mãos de um CEO. Confira salas e horários de exibição.

O Jardim do Imperador

No espetáculo, plantas e ervas medicinais dividem o palco com duas palhaças. Elas contam a história de um imperador que muito aprecia as plantas que cultiva e escolhe seu sucessor por meio de sua horta. Cia. Pelo Cano. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/5.

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a exposição apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’ segundo a tradição asteca. Rec. da produção: 4 anos. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis). Até 30/6.

Patati Patatá – A Vida é Bela

A dupla de palhaços apresenta o show de seu último DVD ‘A Vida é Bela’. No repertório, eles trazem tanto sucessos da carreira quanto músicas mais novas. Rec. da produção: livre. Circo Stankowich. R. Uriel Gaspar, 149, Belenzinho. 6ª e sáb., 16h, 18h30 e 20h30. R$ 40/R$ 300 (até 2 anos, grátis). Até dom. (2).

Fim de Semana em Família

Esta edição é comandada pelo ator Sérgio Serrano. Às 14h, ele ministra a oficina de Teatro de Sombras. Já às 16h, é a vez de seu espetáculo ‘Mukashi Mukashi – Era Uma Vez no Japão’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (1º) e dom. (2), 11h30/17h. Grátis.

Fundação Ema Klabin

A casa-museu era a antiga residência da colecionadora Ema Gordon Klabin. Além de conhecer o casarão da década de 1950, é possível ter acesso a seu amplo acervo, com obras de nomes como Tarsila do Amaral, Marc Chagall e Portinari. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/17h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb. e dom., grátis).

Semana Martin Luther King

A 14ª edição do evento tem como tema ‘Violência Não Abre Caminhos’. A programação conta com uma mesa com o escritor Carlos Machado e a assistente social Cláudia Adão. Também haverá uma apresentação da cantora Andreia Balbino, com o músico Rick Udler, e do grupo Denna e as Mandigas. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 3050-6188. 3ª (4), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h).