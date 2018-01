Ofner realiza festival de mil-folhas

Foto: divulgação

Fatias de maçã com geleia de damasco, frutas vermelhas, doce de leite (foto) e framboesa com coco são as diferentes versões de mil-folhas que a Ofner exibe na vitrine até o fim de outubro, a R$ 9,50 cada. A receita clássica – feita com massa folhada, creme de baunilha e chantilly – também integra o festival.

Av. Ibirapuera, 2.033, Indianópolis, 5051-8976.

Cafés

Suplicy Cafés

Além de ótimos cafés, serve salgados e doces. Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 9,60), peça o pão de queijo (R$ 3,90). A novidade são os dois pontos recém-abertos no Masp, no subsolo e no 1º andar. Av. Paulista, 1.578, Cerq. César. 10h/18h (5ª e 6ª, até 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.suplicycafes.com.br

Doces

Éclair Moi Paris

Instalada em um loft branco e moderno, a casa especializada em éclairs francesas prepara 15 versões do doce, como as de caramelo, limão-siciliano e chocolate (R$ 15, cada). Também serve quitutes à la carte do café da manhã ao jantar (sem intervalo). Entre as sugestões, há queijo brie crocante com geleia de morango (R$ 27,90), de entrada, e risoto do dia, por R$ 28,50. R. Afonso Braz, 668, V. N. Conceição, 2639-5899. 8h/22h (dom., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Compagnie du Chocolat

Prateleiras forradas de chocolate e tubos com confeitos coloridos deixam qualquer um indeciso. São mais de 200 produtos vindos da Itália, Suíça, Alemanha e Bélgica, muitos vendidos a quilo, como balas e bombons italianos e drageados suíços (R$ 14,99/R$ 27,99, 100g). Já os sorvetes são feitos na casa, como o de limão e o ‘Caramelita’, que mescla chocolate e caramelo (R$ 12,90, com três sabores).

R. Haddock Lobo, 1.327, Jd. Paulista, 2506-6706. 10h/21h (dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padoca do Maní

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a pequena padaria prepara receitas como os bons brioches de milho (R$ 2,50) e focaccia (R$ 9). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 36). Também faz tapiocas (R$ 15) e tostex (R$ 14). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 8h/19h (sáb., até 16h; dom., até 14h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.manimanioca.com.br

Rotisseria

Sole Comidas Artesanais

Em uma simpática casinha, funciona como empório – com biscoitos, temperos, queijos e outros itens importados – e rotisseria, com massas frescas, como a ‘Trouxinha de Escondidinho’ de abóbora com carne-seca (R$ 78, o quilo), ainda molhos, quiches e aperitivos feitos na casa, como a terrine de gorgonzola com damascos (R$ 93, quilo). R. Padre Carvalho, 55, Pinheiros, 2619-5384. 10h30/19h30 (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pãozin

Nesta casinha colorida e com evidente toque feminino, o pão de queijo é feito com queijo da Serra da Canastra e abraça recheios como pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 8). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 6; foto) ou de goiabada da Zélia (R$ 6). Para

acompanhar, há expresso feito com Café do Centro Peneira 19 (R$ 4,50). R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769. 10h/18h (sáb., 9h/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sanduíches

Bullguer

Tem ambiente simples e chapa à vista dos clientes. Os lanches são montados com pão macio e hambúrguer de 100 gramas. O ‘Bullguer’, com queijo prato, picles e molho à base de páprica, sai por

R$ 18. Para festejar a Oktoberfest, a casa serve até 31/10 o ‘Coronel Mostarda’, com salsicha de vitelo, mostarda escura e picles, harmonizado com a cerveja Paulaner Hefe-Weissbier (R$ 40, o combo).

R. Diogo Jácome, 606, Moema, 3044-2757. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb., até 17h; dom., 13h/22h).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Hamburgueria 162

Ótima opção pré-balada no primeiro andar da Galeria Augusta. O cliente pode montar o sanduíche ou escolher entre as receitas no cardápio. Uma delas é o suculento hambúrguer de costelinha de porco (R$ 29), escoltado por queijo prato, cebola caramelada e molho barbecue. Para acompanhar, há porções de asinhas de frango (R$ 12) e de ‘Batatas 162’ (R$ 10), fritas com casca e cobertas por páprica.

R. Luís Coelho, 162, 1º andar, Consolação, 2738-5162. 12h/0h. Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

PJ Clarke’s

A filial brasileira é uma bem-sucedida transposição da casa de Nova York. A cozinha segue os mesmos parâmetros, com receitas simples, muitos sanduíches e pratos rápidos. Prove o ‘The Cadillac’ (R$ 39), hambúrguer com tomate, bacon e queijo cheddar. Até 30/11 prepara três versões de cheesecake: de maracujá com calda de frutas vermelhas; de açaí com calda de chocolate branco; e de Nutella (R$ 25, cada). R. Dr. Mário Ferraz, 568, Jd. Paulistano, 3078-2965. 12h/0h (6ª, 12h/1h; sáb., 10h/1h; dom., 10h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pjclarkes.com.br

Sorvetes

La Girandola

Misto de gelateria e café, tem mesinhas na calçada, paredes de tijolos brancos e cadeiras coloridas. Entre os sorvetes feitos pelo chef Anderson Bellomo estão o de baunilha, o de chocolate 70%, mirtilo e o ‘Absurdo’, que mistura caramelo, creme e chocolate (R$ 10 a R$ 14). R. Vupabuçu, 31, Pinheiros, 3812-9387. 12h/20h (6ª e sáb., 12h/21h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.