Oficinas, cursos e brincadeiras para entreter as crianças durante as férias

Espaços organizam programação para todo o mês de janeiro, com atividades que incluem oficinas,

cursos e muita brincadeira para os pequenos

+ Voltadas para crianças de 3 a 10 anos, as férias da Oficina Toka (foto abaixo) começam nesta segunda (4). A programação é focada em brincadeiras antigas e de rua, como ‘rouba-bandeira’ e ‘queimada’. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. De 2ª a 6ª, 8h30/12h30 e 13h/18h. R$ 130 (1 dia, 4h)/R$ 800 (5 dias, 8h). Até 29/1.

Foto: Roberto Oya/divulgação

+ A programação no Instituto Butantan começa um pouco mais tarde, a partir de 19/1. As atividades são para pais e filhos, como observação de aves e de serpentes. Algumas delas necessitam de inscrição prévia. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. De 19 a 24/1, 9h/16h45. R$ 6 (entrada).

+ Para crianças de 3 a 12 anos, o Clube Esperia organiza pacotes semanais com quatro dias de atividades. A programação começa no dia 12/1, com atividades esportivas e brincadeiras nas dependências do clube. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. De 3ª a 6ª, 9h/12h e 14h/17h. R$ 145 (não associados, 4h por dia). Até 29/1.

+ A tecnologia é mote das atividades no MundoMaker, que tem sua primeira oficina de férias. Orientadas por profissionais, as crianças fazem projetos em grupos, como um piano gigante para tocar com os pés. Após as festas de fim de ano, a programação de oficinas começa nesta segunda-feira (4) e vão até 29/1, com módulos semanais. Rec. da produção: de 7 a 14 anos. R. Virgílio Várzea, Itaim Bibi, 135, 99549-2005. De 2ª a 6ª, 9h/12h30 ou 14h/17h30. R$ 390/R$ 680, por semana (inclui material e lanche; desconto para irmãos ou grupos).

+ No Museu da Imigração, a partir de 4ª (6), o espaço Mundo do Brincar recebe as crianças com brinquedos. A programação também inclui atividades, como a ‘Oficina de Sons’, sempre às quartas-feiras, às 15h. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. De 4ª a dom., 10h/16h. Grátis. Até 31/1.

+ Durante quatro dias, de 26 a 29/1, a Casa do Teatro organiza cursos diários ligados às artes cênicas. As atividades são voltadas para diferentes idades, a partir dos 2 anos. R. Armando Penteado, 311, Pacaembu, 3826-6624. Também há unidade no Itaim Bibi. De 26/1 a 29/1, 14h/17h. R$ 90 (por curso).