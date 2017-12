Ocupação artística de Sérgio Azol é uma das inaugurações da semana

Foto: Oscar Steiner/divulgação

A Bela Crueza do Cangaço

Foi após viajar pelo sertão nordestino que Sérgio Azol criou as pinturas da mostra ‘A Bela Crueza do Cangaço’. Com uma instalação de Otávio Donasci, a mostra ocupa um imóvel nos Jardins, como uma ‘casa-laboratório’. A curadoria é de Ana Helena Curti. R. Gabriel Monteiro da Silva, 224, Jd. América. Inauguração: 6ª (9). 11h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/10.

30ª Mostra Beneficente de Arte

Em prol da Vida Casa de Apoio da Granja Viana, a mostra expõe e coloca à venda cerca de 150 trabalhos. Participam desta edição 40 artistas – entre eles, Kenichi Kaneko, Ernesto Ferri e Margarita Farré. Centro Brasileiro Britânico. R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3819-4120. Inauguração: 2ª (12). 10h/19h (sáb. e dom., 10h/16h). Grátis. Até 25/9.

A Importância da Escultura nas Bienais de Arte

A mostra apresenta a obra de dez escultores premiados nas bienais de São Paulo. Entre as 40 criações, estão nomes como Amilcar de Castro, Victor Brecheret e Bruno Giorgi. Galeria André. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.753, Jd. América, 3064-2242. Inauguração: 4ª (14). 10h/20h (sáb., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/10.

Caio Kenji

O artista expõe pelo projeto Nova Fotografia 2016, do MIS. Em ‘Passagens Passeios’, ele apresenta

17 fotografias, nas quais registra cenas comuns de lazer. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117- 4777. Inauguração: 6ª (9). 10h/21h (sáb., 10h/22h; dom. e fer., 11h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 23/10.

Caio Mon Amour

Em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu (1948-1996), a mostra visita sua obra em fotos e textos. Também há um ensaio fotográfico de Marina Novelli, inspirado em seus contos. Museu da Diversidade Sexual. Metrô República. R. do Arouche, 24, piso Mezanino, 3882-8080. Inauguração: dom. (11), 15h. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/1/2017.

Experimentação e Visualidade na Poesia

Para abordar a produção de poesia visual, a mostra reúne trabalhos de 14 artistas. Entre eles, estão Arnaldo Antunes, Lenora de Barros e Almandrade. Baró Galeria (Barra Funda). R. Barra Funda, 216, Barra Funda, 3666-6489. Inauguração: sáb. (10), 12h/16h. 10h30/19h30 (fecha dom.). Grátis. Até 22/10.

Marcos Garrot

O artista apresenta oito obras inéditas na mostra. Nelas, Garrot trabalha com a transparência, seja em telas perfuradas, seja na escolha de tons monocromáticos. Galeria Arte Aplicada. R. Hadocck Lobo, 1.406, Cerq. César, 3064-4725. Inauguração: 2ª (12). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 24/9.

Millôr 100 + 100: Desenhos e Frases

A mostra visita a obra de Millôr Fernandes (1923-2012) por meio de reproduções de seus desenhos e frases. Também é possível assistir a vídeos sobre o cartunista. Escola da Cidade. R. Gal. Jardim, 65, V. Buarque, 3258-8108. Inauguração: 4ª (14). 10h/20h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom.). Grátis. Até 21/10.

Museu do Louvre Pau-Brazyl

No Edifício Louvre, no Centro, os curadores Guilherme Giufrida e Jéssica Varrichio propõem uma ocupação artística, criando uma sede ficcional do museu francês em São Paulo. A mostra tem obras de nomes como Cao Guimarães, Yuri Firmeza e Laura Vinci, além de uma programação de debates. Na abertura, nesta sexta-feira (9), há intervenções de Fabiana Faleiros, Frederico Costa e Tiago Guiness. Av. São Luís, 192, Centro. Inauguração: 6ª (9), 19h/22h. 8h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 14/10.

Rodrigo Edelstein

Para ‘Atravessar(-se)’, o artista criou pinturas em suportes como aço, papel e material de demolição. São expostas 28 dessas obras recentes. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73. V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 4ª (14). 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 31/10.

Rubem Valentim: A Pintura Pulsa

Nome importante para o construtivismo brasileiro, Rubem Valentim (1922-1991) é lembrado em 32 obras. A seleção apresenta um recorte de sua produção entre os anos 1960 e 1980. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. Inauguração: 4ª (14). 10h/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 21/10.

Tiago Mestre

O Paço das Artes leva ao MIS a mostra ‘Fundação’. O artista apresenta um conjunto de esculturas em gesso, nas quais aborda questões sobre a história e a identidade paulistana. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (14). 12h/20h (dom. e fer., 11h/ 19h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/10.