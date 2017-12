Obras raras de Di Cavalcanti ganham mostra em SP

Foto: divulgação

Após visitar a obra de outros modernistas como Volpi e Portinari, a Galeria Almeida e Dale faz, agora, uma homenagem a Di Cavalcanti (1897-1976). Na mostra, que inaugura nesta sexta-feira (18), a carreira do artista é apresentada em 50 criações.

Com curadoria de Denise Mattar e consultoria da filha do pintor, Elisabeth, ‘Di Cavalcanti – Conquistador de Lirismos’ exibe a produção do modernista, entre 1925 a 1949. O recorte lança olhar para um período de amadurecimento de sua pintura, marcado pela sua primeira viagem à Europa. De coleções particulares, as criações são pouco conhecidas do público e foram raramente expostas.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 8/4, durante a feira SP-Arte, também será lançado um livro sobre a obra do carioca.

ONDE: Galeria Almeida e Dale. R. Caconde, 152, Jd. Paulista, 3887-7130. QUANDO: 10h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: 6ª (18). Até 28/5. QUANTO: Grátis.