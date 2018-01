Obra de Shakespeare ganha duas montagens inéditas em SP

Radicado nos EUA, Ron Daniels vem ao País para encenar, ao mesmo tempo e com um único elenco, duas peças de Shakespeare

Dois textos de Shakespeare, apresentados em uma só temporada, com a condução de um mesmo diretor e um único elenco. Em Repertório Shakespeare, que estreia na 5ª (5), no Sesc Vila Mariana, o encenador Ron Daniels – brasileiro radicado em Nova York e um dos diretores da britânica Royal Shakespeare Company -, está de volta ao País com as montagens de ‘Macbeth’ e ‘Medida por Medida’. Thiago Lacerda, que protagonizou a versão de ‘Hamlet’ que Daniels apresentou no Brasil em 2012, encarna agora o ambicioso e sanguinário Macbeth. Mas ele, assim como todos os outros 13 atores, também estará em ‘Medida por Medida’, fazendo um outro papel. Maria Eugênia de Menezes

MACBETH

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda; foto) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam; foto) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia 5ª (5). 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

“Hamlet me deu o entendimento e os instrumentos necessários para descobrir os mistérios contidos em Macbeth. Embora sejam personagens distintos, a consciência, a imaginação e a lucidez de Macbeth são as mesmas de Hamlet”, Thiago Lacerda, que interpreta ‘Macbeth’ e sonha encenar o ‘Rei Lear’ no futuro.

“Lady Macbeth é uma grande personagem feminina, extremamente forte e de pura ação. Quando se trata de Macbeth ou Hamlet, podemos saber o que se passa em suas almas; acompanhar as decisões, transformações. Com ela não há isso. Seus sentimentos não estão colocados. Ela age sem culpa ou remorso”, Giulia Gam, que começou a carreira em ‘Romeu e Julieta’ e agora é Lady Macbeth.

MEDIDA POR MEDIDA

Inconformado com a imoralidade e a corrupção, o Duque (Marco Antônio Pâmio; foto) quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas seu encontro com Isabella (Luisa Thiré; foto) irá atrapalhar seus planos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia 6/11. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

PALAVRAS DO DIRETOR

41 encenações de Shakespeare já foram assinadas por Ron Daniels (foto), entre montagens apresentadas nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão e outros países. No Brasil, dirigiu Raul Cortez em ‘Rei Lear’, em 2000, e Thiago Lacerda como ‘Hamlet’, em 2012.

Confira, a seguir, declarações do diretor em entrevista ao Divirta-se:

“Shakespeare tinha um conhecimento do ser humano como ninguém. Ele nos faz olhar profunda e rigorosamente a nós mesmos, às nossas contradições.”

“Os enredos de suas peças, os maravilhosos diálogos são capazes de proporcionar um verdadeiro gozo de teatro como nenhum outro autor.”

“Vamos procurar uma linguagem popular. Não uma linguagem erudita. Só assim chegaremos a algo completamente contemporâneo, com um calor imediato.”

“Muita gente de teatro teme dizer a palavra Macbeth. Marcos Daud, um dos tradutores, sempre se refere à peça como ‘A Escocesa’.”

BARDO VIVO

Nos teatros da cidade, Shakespeare aparece misturado a Caetano Veloso e também em uma versão para crianças

