Obá realiza festival Thai Bar com pratos para compartilhar

Foto: Lucas Terribili/divulgação

O chef Mauricio Santi é o convidado da vez na cozinha do Obá. Ele assina o cardápio de drinques, petiscos e pratos para compartilhar do Festival Thai Bar. Até 6/3, a casa terá receitas tailandesas como a salada de fraldinha grelhada, molho picante, ervas frescas e farinha de arroz tostado (R$ 44; foto).

R. Dr. Melo Alves, 205, Cerq. César, 3086-4774.

Confira outras opções do cardápio do festival:

– ‘Pururuca’ de pele de frango marinada em pasta de curry e frita (R$ 15)

– Costelinhas de porco marinadas, assadas e glaceadas com molho agridoce de tamarindo (R$ 35)

– ‘Ovos do Genro’, cozidos e fritos servidos com caramelo picante de açúcar de palmeira e tamarindo, finalizado com chips de cebola, pimenta seca em pó e coentro (R$ 18)

– Pato picado e salteado na wok com ervas frescas, pimenta seca, limão, nampla e farinha de arroz tostado; com alface, torresmo de porco e arroz glutinoso, bem apimentado (R$ 38)

– Lulas fritas crocantes à dorê thai, com chips de alho, limão e sal Maldon (R$ 36)

– churrasco de porco copa lombo marinada, grelhada e fatiada; servida com molho de tamarindo; acompanha arroz glutinoso (R$ 46)

– Cogumelos na wok, salada com ervas frescas, shoyu, suco de limão e pimenta seca, servido com arroz glutinoso; apimentado (R$ 34)

– ‘Noodles do Bêbado’, macarrão fresco de arroz na wok com carne, mix de shoyu, pimenta fresca, alho, couve e manjericão; muito apimentado (R$ 48; e R$ 43, o vegetariano)

– Banana assada em caramelo de leite de coco com açúcar de palmeira, servido com sorvete de coco (R$ 19)