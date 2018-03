Esta semana, o clássico do cineasta sueco Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, volta aos cinemas da cidade. A restauração do filme sobre um cavaleiro que desafia a morte a um jogo de xadrez faz parte do catálogo do projeto ‘Clássica’, que pretende relançar filmes como ‘Mamma Roma’ (1962), de Pier Paolo Pasolini, no circuito comercial.

