'O Sal da Terra' é documentário sobre fotógrafo Sebastião Salgado

Vencedor do prêmio do júri na mostra ‘Un Certain Regard’, do Festival de Cannes do ano passado, O Sal da Terra também ficou entre os finalistas para o Oscar de melhor documentário. Mesmo não tendo recebido o prêmio da Academia, a indicação aumentou sua visibilidade e, assim, é de se esperar que o público queira ver o filme de Juliano Ribeiro Salgado, filho de Sebastião, e Wim Wenders.

O tom começa pessoal, com o próprio Wim contando como descobriu a obra do fotógrafo. Suas imagens impressionantes documentaram Serra Pelada, a humanidade em trânsito (em ‘Êxodos’) e santuários ecológicos quase intocados (em ‘Gênesis’). A beleza dessas imagens, muitas vezes, levou o grande fotógrafo a ser acusado de estetizar, quando não cosmetizar, a miséria.

Wenders e Juliano preferem exaltar a dor, o sofrimento e o êxtase do fotógrafo e seus modelos. Mais até que o artista, o filme retrata o homem e sua companheira, Lélia. Ambos lograram transformar uma extensão devastada no interior do Brasil em algo vivo, resguardado. Florestas e espécies animais ressurgiram do sal da Terra. O Sebastião Salgado ambientalista desse filme propõe um digno exercício de cidadania. Luiz Carlos Merten