Ô Restaurante serve menu de cordeiro harmonizado com vinhos

No jantar de quinta (20), o Ô Restaurante servirá o Menu de Cordeiro e Vinho, com cortes diferentes da carne. São cinco pratos harmonizados, por R$ 140. Para começar, há kafta de cordeiro com berinjela e purê de alho. Entre os principais, carré de cordeiro grelhado com arroz com lentilhas e batata-doce (foto).

R. Harmonia, 321, V. Madalena, 2539-3840.

Confira o menu completo:

Kafta de cordeiro com berinjela, purê de alho e gremolata.

Harmonização: Porto Tônica

Bruschetta com linguiça de cordeiro, coalhada seca, pepino, rabanete e azeitona preta.

Harmonização: Altano Tinto

Agnolotti de cordeiro com alho-poró em redução do próprio molho.

Harmonização: Prazo de Roriz 2009

Carré de cordeiro grelhado com mijadra libanesa e batata-doce.

Harmonização: Post Scriptum 2011

Mil-folhas de baunilha e castanhas diversas

Harmonização: Porto Ruby Graham’s