Adaptação de ‘O Pequeno Príncipe’ é destaque da programação para crianças

A animação ‘O Pequeno Príncipe’ adapta a obra de Antoine de Saint-Exupéry, lançada em 1943, de uma nova forma. A protagonista é uma menina curiosa, com uma mãe superprotetora. Por meio de seu vizinho aviador, ela conhece a história do príncipe. Mark Osborne (‘Kung Fu Panda’) é o diretor do longa-metragem. Confira outros destaques da programação.

Cinema

7ª Mostra ComKids

Curtas para crianças e adolescentes são o mote da 7ª edição do Festival ComKids. Há produções de nove países, entre eles Brasil, Inglaterra e Irã. Elas são exibidas no Espaço Itaú Augusta.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, Cerq. César, 3288-6780. Vários horários. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (23). Programação: http://oesta.do/mostrakids2015.

Música

Barbatuques

Com 20 anos de carreira, o grupo usa o batuque no próprio corpo como expressão lúdica.

A Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (523 lug.). R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8888. Dom. (23), 16h. R$ 25/R$ 80.

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio à música, pequenas histórias são encenadas. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Dom., 16h. R$ 60. Até 27/9.

Oficina

Cartografias Lúdicas

A artista visual Vânia Medeiros ministra a oficina de 40 vagas e incentiva a criar com papéis e tinta a cidade dos sonhos.

Itaú Cultural. Sala Multiuso. Sáb. (22) e dom. (23), 14h. Grátis.

Teatro

O Buraco do Muro

O espetáculo volta a ficar em cartaz na programação da mostra de dez anos do Maracujá Laboratório de Artes. Na peça, três crianças dependentes de computadores e celulares embarcam em uma aventura através do então desconhecido mundo da literatura. 55 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até dom. (23).

Chiquinha Gonzaga, a Menina Faceira

O espetáculo de teatro de bonecos presta homenagem à compositora Chiquinha Gonzaga. A vida da artista é contada por três ambulantes, que lembram as peripécias de sua infância e outros momentos marcantes de sua carreira. Dir. Edson Gon. 50 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.

Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 30/8.