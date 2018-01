'O Olho que Espia' contempla obra de diretor argentino Leopoldo Torre Nilsson

A mostra O Olho que Espia, realizada a partir da quarta (27) no CCBB, contempla a obra do argentino Leopoldo Torre Nilsson, morto em 1978. Até 8/6, 20 de seus filmes serão exibidos em versões digitais e em película, entre eles ‘A Máfia’ (1972, foto) e ‘Os Sete Loucos’ (1973), que acabou lhe rendendo o Urso de Prata do Festival de Berlim.

Programação:

4ª (27):

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17h30 – O Olho que Espia (1966).

19h30 – A Máfia (1972).

5ª (28):

17h30 – Dias de Ódio (1954).

19h30 – Os Sete Loucos (1973).

Serviço: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 4.