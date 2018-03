Mais tempo para ver 'O Mundo Segundo Mafalda'

A temporada da mostra O Mundo Segundo Mafalda foi prorrogada até 15/3. Nova oportunidade para ver trabalhos da personagem do cartunista argentino Quino (Joaquin Lavado). Para celebrar os 50 anos da ‘menina’, a exposição tem ambientes temáticos, como o apartamento, onde está localizada a mesa de jantar da família e a vitrola na qual tocava Beatles. Há também desenhos originais, fotos e vídeos. Para as crianças, estão programadas oficinas diárias de criação de tirinhas, com carimbos, selos e outros recursos. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 9h/20h (dia 2/3, fechada para manutenção). Grátis. Até 15/3.

