'O Jogo da Imitação' conta história de criptoanalista inglês

O Jogo da Imitação enfrenta dificuldade semelhante à de ‘A Teoria de Tudo’. Ambos falam de homens notáveis em situações adversas, e por motivos muito diferentes. Em ‘A Teoria de Tudo’, Stephen Hawking desenvolve suas especulações físico-matemáticas sobre o universo enquanto seu corpo paralisa-se sob efeito de uma doença degenerativa. Em ‘O Jogo da Imitação’, o matemático Alan Turing decifra o código nazista e apressa o fim da guerra, salvando um número incalculável de vidas. Mas seu feito mantém-se em segredo e, como ‘recompensa’, Turing é condenado por sua homossexualidade. Obrigado a tomar hormônios para escapar à prisão, acaba se suicidando.

A história de Hawking é a de uma vitória dramática, exemplo de superação e sucesso. A de Turing é trágica, prova maior da ingratidão e do preconceito da humanidade. Para decifrar o intrincadíssimo código com o qual os nazistas trocavam informações, ele inventou o dispositivo que está na origem da computação. Ou seja, deste nosso mundo contemporâneo.

A dificuldade que encontra o cineasta Morten Tydum é a de transformar em imagens uma proeza que foi, sobretudo, mental. E, para tanto, conta com a ótima interpretação de Benedict Cumberbatch, talvez o melhor trunfo do filme. O ator torna crível seu Alan Turing, com seu misto de energia criativa e angústia. Ele contracena com seus parceiros de trabalho na decifração do enigma e também com a marcante presença feminina garantida por Keira Knightley.

Interessante, às vezes comovente, maduro, ‘O Jogo da Imitação’ traz aquele outro lado, raramente contemplado em filmes sobre a guerra. Ou seja, a batalha dos bastidores, longe dos campos de batalha, mas que, muitas vezes, determinam a diferença entre a vida e a morte para os que portam fuzis ou pilotam tanques. Mas, claro, seu propósito principal, até certo ponto cumprido, é resgatar o nome de um grande personagem, até então anônimo para o público e conhecido apenas por matemáticos e teóricos da guerra. Luiz Zanin Oricchio