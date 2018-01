'O Homem que Elas Amavam Demais' é baseado em caso verídico

Um dos cineastas franceses que passaram das críticas da revista ‘Cahiers Du Cinéma’ ao trabalho por trás das câmeras, André Téchiné baseia seu último filme num caso verídico. Exibido fora da competição no Festival de Cannes do ano passado, O Homem que Elas Amavam Demais tira o enredo do chamado Caso Le Roux, que chamou atenção na França, na década de 1970.

A jovem Agnès Le Roux (Adèle Haenel) chega a Nice em 1976, onde pretende recomeçar sua vida após um casamento fracassado. É lá que sua mãe, Renée (Catherine Deneuve), uma rica viúva, luta pelo controle de um cassino cuja posse divide com acionistas.

Enquanto Agnès abre uma livraria na cidade, Renée consegue a diretoria do cassino com a ajuda de seu conselheiro Maurice (Guillaume Canet), um advogado sedutor.

A princípio, as duas se dão bem, mas, ao ter a herança negada pela mãe, Agnès se rebela. Um romance entre ela e Maurice agrava o embate: é ele o homem do título, que manipula as duas com resultados drásticos.

Em meio a conflitos financeiros e burocráticos, Téchiné aborda com sobriedade as lutas emocionais dos personagens. O filme demora a decolar, mas se mostra um drama satisfatório. Rafael Abreu