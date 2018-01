'O Gorila', thriller de José Eduardo Belmonte, foi premiado no Rio

Já faz quase três anos que O Gorila estreou no Festival do Rio de 2012. Foi nessa época que o título ganhou notoriedade – Otávio Müller e Alessandra Negrini mereceram, respectivamente, os prêmios de melhor ator e atriz coadjuvante.

A entrada tardia do filme em circuito permite observar a carreira do diretor brasiliense José Eduardo Belmonte de um ponto de vista interessante. Mais recentemente, ele lançou ‘Alemão’ (2014), uma obra de gênero que se afasta das narrativas mais ousadas de ‘Se Nada Mais Der Certo’ (2008) e ‘A Concepção’ (2005). Essas, muito mais próximas do estilo de ‘O Gorila’.

O longa é um thriller psicológico baseado no conto de ‘O Voo da Madrugada’, de Sérgio Sant’Anna. Ex-dublador de uma série televisiva, Afrânio (Müller) passa os dias prostrado em casa, atormentado por lembranças de sua infância.

Para se distrair, inventa uma espécie de alter ego, encontra números de telefone de desconhecidos e os assedia, falando perversões com a voz aveludada. Mas, ao sofrer do mesmo mal, surpreendido por um trote que o preocupa, ele pede ajuda a uma de suas vítimas, a vizinha Rosalinda (Negrini).

Com clima pesado e um enredo que mais sugere do que esclarece, o longa tem momentos afetados. Apesar disso, seu aspecto sombrio cria um bom suspense. Rafael Abreu