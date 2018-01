‘O Dono do Jogo’, de Edward Zwick, está entre estreias de cinema da semana

O Dono do Jogo, baseado numa história verídica, aborda a vida de Bobby Fischer (Tobey Maguire), um prodígio americano do xadrez. Dirigido pelo americano Edward Zwick, o longa não é apenas sobre o

enxadrista, no entanto. A partir de uma famosa partida em 1972, explora as tensões da política da Guerra Fria. O jogo, nesse contexto, era usado pela União Soviética como prova da superioridade intelectual do comunismo.

Filho de mãe esquerdista, Fischer descobre o talento para o xadrez ainda criança. Temperamental e tomado por uma mania de perseguição, ele decide que quer vencer todos os soviéticos, os maiores jogadores do mundo.

O melhor dos melhores é Boris Spassky (Liev Schreiber). Após ser derrotado por ele, Fischer o desafia para uma série de 24 partidas, realizada na Islândia.

Em Capitão América: Guerra Civil, o herói patriota lidera um racha entre seus companheiros. Na trama, Steve Rogers (Chris Evans) está à frente de uma facção dos Vingadores que recusa a interferência do governo em suas ações. Do outro lado, está Tony Stark (Robert Downey Jr.), que concorda com a supervisão do Estado.

Primeiro longa de Neville D’Almeida (‘A Dama do Lotação’) em mais de 15 anos, A Frente Fria que a Chuva Traz apresenta Allison (Johnny Massaro) e Espeto (Chay Suede; foto), jovens ricos que comandam uma festa numa laje do Vidigal, no Rio. Ao longo dos preparativos, várias tensões carregam a atmosfera do dia, regado a sexo e drogas.

Em Exilados do Vulcão, longa que foi o grande vencedor do Festival de Brasília em 2013, fotografias e um diário mudam a história de uma mulher (Clara Choveaux). Os objetos são os últimos vestígios de seu amante, um fotógrafo (Vincenzo Amato). Em processo de luto, ela decide refazer seus passos para se lembrar dele.

Em O que Eu Fiz para Merecer Isso?, o francês Patrice Leconte explora uma situação simples que se mostra quase impossível: Michel (Christian Clavier) está ansioso para ouvir um disco de jazz raríssimo que acabou de comprar, mas é frequentemente interrompido. Entre os incidentes, uma revelação de sua mulher (Caroline Bouquet).

OUTRAS ESTREIAS

Dois Rémi, Dois

(Deux Rémi, Deux, França/2015, 65 min.) – Comédia. Dir. Pierre Léon. Com Pascal Cervo, Serge Bozon, Luna Picoli-Truffaut. Aos 30 anos, Rémis tem uma vida amorosa tímida e um emprego ruim. E terá de conviver com um sósia seu, desagradável e intrusivo.

Fogo no Mar (leia resenha aqui)

(Fuocoammare, Itália-França/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Gianfranco Rosi. A vida na ilha italiana de Lampedusa. O local é famoso por ser o primeiro porto de escala para refugiados da África e do Oriente Médio. Vencedor do Urso de Ouro em Berlim 2016.

Geraldinos

(Brasil/2016, 88 min.) – Documentário. Dir. Pedro Asbeg e Renato Martins. O longa aborda o fim

da Geral do Maracanã, uma seção do estádio carioca em que os torcedores assistiam ao jogo em pé, perto do gramado.