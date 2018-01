‘O Diário de uma Camareira’ e documentário de Walter Salles estreiam nos cinemas

Fotos: Divulgação

+ Precisa ter coragem para voltar a uma história já contada por dois gênios. Mas o fato é que Benoît Jacquot não se sai mal com O Diário de uma Camareira, também filmado por Jean Renoir, em 1947, e por Luis Buñuel, em 1960. São baseados no romance de mesmo título, escrito por Octave Mirbeau (1848-1917) na virada do século 19 para o 20.

A história é a da ‘femme de chambre’ um tanto revoltada com a submissão que sua profissão impunha nos idos de 1900, quando a história se passa. Ocorre, além do mais, que a moça é dona de grande beleza, dote que em nada contribui para a modéstia exigida pelas patroas. Adequadamente, Célestine é interpretada por Léa Seydoux.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os olhos contemporâneos de Jacquot, as relações ambíguas entre patrões e empregadas não parecem uma realidade tão distante assim. Com uma técnica narrativa apenas à primeira vista acadêmica, o diretor usa os enquadramentos e a montagem para realçar a estranheza da trajetória de Célestine. Humilhada pela patroa, sexualmente assediada pelo patrão, ela escolhe a mais improvável das escapatórias ao se apaixonar por um jardineiro suspeito (Vincent Lindon). É o que há no humano de mais irredutível a explicações racionais. Luiz Zanin Oricchio

+ Com uma carreira marcada por prêmios nos principais festivais do mundo, Jia Zhang-ke não somente se preocupa com a linguagem cinematográfica, mas também em levar às telonas seu olhar humanista sobre a realidade chinesa.

É este olhar que Walter Salles pretende mostrar em Jia Zhang-ke, um Homem de Fenyang. Para o documentário, Salles convidou o diretor chinês a visitar sua terra natal, Fenyang, além de outras cidades que serviram de locações para longas como ‘Plataforma’ (2000) e ‘Em Busca da Vida’ (2006).

Na viagem, Salles conversa com familiares, vizinhos e pessoas que trabalharam com Zhang-ke. São registrados encontros emocionantes, como o retorno do chinês à casa que morou com os pais há 30 anos. Celso Filho

+ Meryl Streep solta a voz em Ricki and the Flash: de Volta para Casa. No filme, ela interpreta uma roqueira que largou tudo para seguir a carreira musical. Mais velha, Ricki decide voltar à sua cidade e encarar o passado. Agora, ela terá de reconquistar o amor e a amizade de sua filha (Mamie Gummer) e de seu ex-marido (Kevin Kline).

+ Em Rua Secreta, filme da chinesa Vivian Qu, Li é um estagiário de uma empresa de mapeamento digital. Certo dia, ele se depara com um beco que não existe nos mapas da cidade. Ao investigar o local, ele conhece uma bela jovem. Deste encontro, surgem mistérios e revelações que vão mudar a vida do rapaz para sempre.

+ Da série de TV homônima, Shaun, o Carneiro está de volta para uma aventura urbana. Tudo começa quando os bichos da fazenda decidem tirar um dia de folga. Mas eles acabam, acidentalmente, mandando o simpático fazendeiro para a cidade grande, onde o homem perde a memória. Agora, Shaun e seus amigos precisam resgatá-lo de lá.

Veja outras estreias:

O Agente da U.N.C.L.E. Dir. Guy Ritchie. Com Armie Hammer, Henry Cavill. Antigos inimigos, os agentes Napoleon Solo e Illya Kuriakin terão de trabalhar juntos para combater a organização T.H.R.U.S.H.

Barbie: Rainhas do Rock. Dir. Karen J Lloyd. Barbie é uma princesa que decide trocar de lugar com Erika para viver como uma estrela do rock.

A Entidade 2. Dir. Ciaran Foy. Com Nicolas King, Shannyn Sossamon. Uma mãe e seus filhos mudam-se para uma casa no campo. No entanto, o lugar é assombrado por forças sobrenaturais.

Entrando numa Roubada. Dir. André Moraes. Com Deborah Secco, Julio Andrade. Um diretor sem dinheiro coloca os próprios atores em crimes e trapaças reais para conseguir produzir um filme.

A Esperança É a Última que Morre. Dir. Calvito Leal. Com Dani Calabresa, Katiuscia Canoro. Para se tornar âncora, uma repórter inventa um falso serial killer, mas os crimes de mentira fogem de controle.

Numa Escola de Havana. Dir. Ernesto Daranas. Com Silvia Aguila. Chala é um menino problemático. As coisas pioram quando a professora Carmela, a única pessoa que ele respeita, se afasta da escola.

Você Acredita? Dir. Jon Gunn. Com Mira Sorvino, Sean Astin. Após encontrar um morador de rua, um pastor decide colocar sua fé em prática e mudar a vida das pessoas.