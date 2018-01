Ambientado no Japão, O Desejo da Minha Alma se passa logo após o terremoto que atingiu o leste do país, em 2011. Sobreviventes da catástrofe, os irmãos Haruna (Ayane Ohmori) e Shota (Riku Ohishi) passam a morar com os tios. Mas, apesar do carinho dos parentes, as crianças têm dificuldade de lidar com a vida sem os pais.

