+ O Conto da Princesa Kaguya vem do prestigiado Studio Ghibli, estúdio de animação fundado pelo diretor do longa, Isao Takahata, e também por Hayao Miyazaki (‘Meu Amigo Totoro’). A princesa do título nasce dentro de um bambu, e, minúscula quando nova, cresce e se torna numa linda mulher em conflito com sua nobreza.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.