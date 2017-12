O churrasco texano do BOS BBQ

Foto: Henrique Peron/divulgação

O churrasco ao estilo texano do BOS BBQ volta a ter ponto fixo na cidade. No salão rústico e informal, com desenhos de boi, mesa comunitária e balcão de chope e cerveja (R$ 9 a R$ 22), o cliente escolhe o que vai comer no cardápio listado na parede, pede e paga direto na caixa. Um atendente leva o pedido. Mas a casa não cobra pelo serviço nem pela água.

O pequeno menu divide-se em ‘Barbecues’, as carnes, e ‘Burgers’ (R$ 26 a R$ 35), montados com discos de 120g de carne, pão de brioche e até 12 complementos como cheddar, cebola caramelizada, picles, bacon e cogumelos. Para acompanhar os pedidos, há anéis de cebola (R$ 15), milho verde (R$ 9) e salada de batata (R$ 15), por exemplo.

As carnes (de boi, porco ou ave) são cozidas lentamente e em baixa temperatura, na churrasqueira e defumadora a lenha, para que fiquem macias e suculentas. Mas não foi assim que chegaram à mesa no dia da visita. No ‘Pitmaster Special’ (R$ 89), prato que reúne as especialidades da casa, como as costelinhas suínas e o peito bovino, os cortes chegaram fora do ponto, ressecados ou tostados demais, e o frango parecia requentado.

ONDE: Av. Pedroso de Morais, 1.036, V. Madalena, 3034-1371.

QUANDO: 12h/15h e 18h/23h30 (sáb., dom. e fer., 12h/23h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: M e V.