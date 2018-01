O ano de 2018 reserva muitas atrações para a cidade e selecionamos as melhores delas

Em 2018, a programação cultural e gastronômica de São Paulo promete… Confira alguns destaques do que vem por aí.

Tem abertura de novos centros culturais; show de artistas como Chico Buarque e Foo Fighters; exposição de Jean-Michel Basquiat. Tem inauguração de um restaurante na cobertura do MAC USP, no Ibirapuera; e uma série de espetáculos inéditos do Aprendiz de Maestro, que apresenta música clássica às crianças. Tem estreia de peças com Nathalia Timberg e Reynaldo Gianecchini; e filmes dirigidos por Wagner Moura e Steven Spielberg. Sim, tem muita coisa (boa) prevista para 2018. E, aqui, você sabe de tudo antes. André Carmona, Humberto Abdo, Júlia Corrêa, Lucinéia Nunes e Renato Vieira

NOVOS ESPAÇOS

+ No primeiro semestre, São Paulo deve ganhar mais um centro cultural: o Sesc Avenida Paulista (foto). Próximo ao metrô Brigadeiro, o edifício terá 18 pavimentos, em uma área construída de cerca de

12 mil m2. Lá, haverá três salas de espetáculos.

+ Prevista para o segundo semestre, outra novidade é a inauguração do Sesc Guarulhos. Instalado na Vila Fátima, o edifício de quatro pavimentos terá um amplo parque aquático, além de duas salas de espetáculo e um teatro com lotação de 364 lugares.

SHOW NACIONAIS

+ Chico Buarque (foto) traz à cidade a turnê do novo álbum ‘Caravanas’. Além das apresentações inicialmente programadas, entre 1º/3 e 1º/4, o cantor e compositor anunciou shows extras, que ocorrem de 12 a 15/4 e de 19 a 22/4, no Tom Brasil.

+ Gilberto Gil não para e tem dois projetos engatilhados para chegar aos palcos em 2018: um disco de canções inéditas e a ópera ‘Negro Amor’, composta com o maestro italiano Aldo Brizzi.

+ Após lançar a versão ao vivo de ‘Estratosférica’, Gal Costa já começou a gravar novo álbum. O trabalho deve ficar pronto ainda no primeiro semestre e depois, claro, render shows.

+ Sem gravar músicas inéditas desde ‘Meus Quintais’, lançado em 2014, Maria Bethânia volta ao estúdio no primeiro semestre de 2018, e deve seguir em turnê pelo Brasil.

+ Depois de 35 anos de carreira, os Titãs preparam sua primeira ópera-rock, cuja estreia está prevista para o primeiro semestre. Novidades como ‘A Festa’ já constam em shows da banda.

+ Após o segundo disco em conjunto, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown conciliam suas agendas em 2018 para a primeira turnê dos Tribalistas, com datas a confirmar.

+ Um dos fenômenos de 2017, Pablo Vittar deve continuar no rumo do pop e das conexões com outros artistas. Em 2018, a drag queen volta à estrada com turnê baseada em disco inédito.

+ No segundo semestre, Roberta Sá leva ao palco trabalho com músicas de Gilberto Gil. É seu segundo disco dedicado a um só compositor – no primeiro, de 2010, ela cantou Roque Ferreira.

+ Teresa Cristina estreia, no primeiro semestre, o show ‘Teresa Canta Noel – Batuque É um Privilégio’, com clássicos de Noel Rosa. A direção musical é de Caetano Veloso.

+ O projeto Natura Musical, no ano que entra, lança álbuns de artistas como Anelis Assumpção (fevereiro), Ava Rocha (março) e Jards Macalé (novembro). Depois, vêm os shows.

SHOWS INTERNACIONAIS

+ Dave Grohl (foto) volta ao Brasil com o Foo Fighters para apresentar o repertório do álbum ‘Concrete and Gold’, em duas noites divididas com o Queens of the Stone Age. Os shows ocorrem nos dias 27 e 28/2, no Allianz Parque.

+ Depois de muita expectativa, os ingleses do Radiohead chegam por aqui como atração do Soundhearts Festival. A apresentação está marcada para 22/4, no Allianz Parque.

+ Mais uma vez, o Autódromo de Interlagos recebe o Lollapalooza, nos dias 23, 24 e 25/3. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers são alguns dos nomes escalados para o evento.

+ Falando em Pearl Jam, o vocalista Eddie Vedder também faz show solo por aqui – no Citibank Hall, dias 28 e 29/3. Os ingressos já estão esgotados. Oportunidade para um show extra?

+ Em 17/3, o Allianz Parque recebe Katy Perry, que traz sua quarta turnê mundial, ‘Witness’, elogiada pela crítica internacional. Bebe Rexha é a convidada especial da apresentação.

+ Pela primeira vez no Brasil desde que trilhou carreira solo, Phil Collins faz shows no Allianz Parque nos dias 24 e 25/2. A abertura fica por conta de seus colegas do grupo Pretenders.

+ Fundador do Pink Floyd, Roger Waters apresenta a turnê ‘Us + Them’ no dia 9/10, no Allianz Parque. Em 2017, o músico lançou seu primeiro disco, em 25 anos, com músicas inéditas.

+ Diz ele que é o fim. Ozzy Osbourne vem com sua turnê de despedida dos palcos em 13/5, no Allianz Parque. Clássicos do rock estão garantidos no show do líder do Black Sabbath.

+ A Orquesta Buena Vista Social Club também se despede dos palcos, com a turnê ‘Adiós’. O show dos cubanos que foram tema de documentário ocorre no dia 12/5, no Tom Brasil.

+ Vinte anos após sua criação, a banda virtual Gorillaz se apresenta, em 30/3, no Jockey Club. Em 2017, o projeto de Damon Albarn lançou ‘Humanz’, após seis anos longe dos estúdios.

EXPOSIÇÕES

+ Conhecido como um dos pioneiros da arte de rua, o americano Jean-Michel Basquiat, morto em 1988, ganhará, a partir de 25/1, uma retrospectiva no CCBB. A mostra vai reunir 80 trabalhos dele, como telas, desenhos e gravuras.

+ A temática negra guiará o Masp. Nomes como Aleijadinho e Maria Auxiliadora da Silva terão destaque. Em junho, a mostra ‘Histórias Afro-atlânticas’ ocorrerá em parceria com o Instituto Tomie Ohtake.

+ Em janeiro, o MAC USP abriga a coletiva Matriz do Tempo Real, com curadoria de Jacopo Crivelli. Nomes como Leonilson, Artur Barrio, Antonio Manuel e John Cage integram a exposição.

+ A partir de março, a Pinacoteca recebe Hilma af Klint: Mundos Possíveis, mostra dedicada à sueca (1862-1944) que é considerada uma das pioneiras da arte abstrata.

+ O escultor Cícero Alves do Santos, o Véio, ganhará mostra que ocupará os três pisos do Itaú Cultural. Prevista para março, terá curadoria de Agnaldo Farias e Carlos Augusto Calil.

+ Na Fortes d’Aloia e Gabriel, a coletiva Esse Obscuro Objeto de Desejo, com curadoria de Philip Larratt Smith, contará com artistas como Iran do Espírito Santo e Steve McQueen.

+ A nova sede da galeria Emmathomas será aberta em abril, com mostra de artistas representados por ela. Localizado na Alameda Franca, o novo espaço tem projeto de Pedro Mendes da Rocha.

+ A Pinacoteca também recebe, em agosto, Radical Women: Latin American Art, 1960-1985. Serão 260 obras de artistas latinas, como Lygia Clark, Ana Mendieta e Marta Minujín.

+ Em setembro, o MAM celebra 70 anos com mostra, feita com o MAC USP, que relembra suas exposições entre 1940 e 1950. Antes disso, exibe obras de Mira Schendel (janeiro) e Ismael Nery (maio).

+ Nos 80 anos do surgimento do Superman, o MIS prevê, para novembro, uma exposição com artes originais, revistas e itens raros, destacando o universo das HQs no Brasil e no mundo.

GASTRONOMIA

+ Na foto acima está o projeto da segunda unidade do peruano Lima, previsto para abrir em janeiro, no Jardim Paulista (Al. Lorena, 1.754). O novo restaurante do chef Marco Espinoza terá mais de cem lugares distribuídos em três pavimentos.

+ A chef Gabriela Barretto, do Chou, e a irmã, Karina, abrem em janeiro o Futuro Refeitório, em Pinheiros (R. Cônego Eugênio Leite, 808), com foco nos vegetais e nos pães de Hanny Guimarães.

+ O número 45 da Rua Oscar Freire vai abrigar, a partir de janeiro, o Bácaro Bar & Cucina – um bar de inspiração veneziana, com petiscos, comidinhas, drinques, cervejas e vinhos.

+ Dia 25/1 é a data prevista para a abertura do Vista Restaurante, na cobertura do Museu de Arte Contemporânea (MAC USP). O chef Marcelo Corrêa Bastos assina o menu de comida brasileira.

+ Um clássico da cidade, inaugurado em 1940, o Bar Léo vai ganhar, em janeiro, uma filial na Vila Madalena (R. Aspicuelta, 578). A ideia é replicar os pratos e o bom chope da matriz, no Centro.

+ O Astor ganhará uma unidade no shopping JK Iguatemi, no início de fevereiro. Com projeto do arquiteto Felippe Crescenti, o bar terá um balcão de 14 metros e pratos inéditos no cardápio.

+ O chef Cesar Costa programa para março a abertura do restaurante Corrutela, de comida variada. Ele ficará em Pinheiros, ao lado do Beco do Batman (R. Medeiros de Albuquerque, 256).

+ Fica no número 970 da Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, o ponto escolhido pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros para instalar o bar italiano da dupla, o Moma Mia, que deve abrir em março.

+ Os sócios do Tanit preparam para março a abertura de um bar de tapas (ainda sem nome), com cardápio assinado pelo chef Oscar Bosch, ao lado do restaurante (R. Oscar Freire, 153).

+ Os donos do Guarita Bar vão abrir uma hamburgueria com drinques, o Guarita Burger, na região da Augusta, na Rua Antônio Carlos. O primeiro lanche deve sair da chapa até março.

FILMES NACIONAIS

+ Vencedor do Festival de Brasília 2017, Arábia (foto acima), de Affonso Uchoa e João Dumans, é ambientado em uma fábrica de alumínio em Minas Gerais e denuncia as condições de uma classe trabalhadora marginalizada. A estreia deve ser em 5/8.

+ José Alvarenga Jr. contará a trajetória do bicampeão mundial de boxe Eder Jofre em 10 Segundos, previsto para o dia 10/5. O ator Daniel Oliveira interpretará o ‘Galinho de Ouro’.

+ Em Antes que Eu me Esqueça, de Tiago Arakilian, um desembargador aposentado decide virar sócio de uma casa de strip-tease. No elenco, José de Abreu e Danton Mello. Estreia: 12/4.

+ Quando políticos extrapolam os limites, surge O Doutrinador, um mascarado inconformado. Com estreia prevista para 6/9, o longa é baseado na HQ homônima de Luciano Cunha.

+ Previsto para 8/3, Tungstênio unirá um policial e sua mulher, um sargento aposentado e um policial para lutarem contra um crime ambiental em Salvador. A direção é de Heitor Dhalia.

+ Erasmo Carlos e Júlio Andrade são pai e filho em Paraíso Perdido, longa de Monique Gardenberg previsto para estrear em 26/4. Em meio a conflitos, eles tentam ser felizes numa boate.

+ Ailton Graça dá vida a Ventania em Correndo Atrás. No filme de Jeferson De, o protagonista tenta crescer como empresário de futebol, mas a vida o leva para outros caminhos. Previsão? 7/6.

+ Dirigido por Caroline Leone, Pela Janela chega às salas em 18/1. Na trama, Rosália (Magali Biff) é demitida, aos 65 anos, da fábrica onde trabalha. Mas uma viagem pode salvar sua vida.

+ Aos Teus Olhos, de Caroline Jabor, conta a história de um professor de natação surpreendido por uma acusação de assédio: um aluno disse que o instrutor o beijou no vestiário. É dia 12/4.

+ Wagner Moura fará sua estreia como diretor em Marighella, sobre o ex-guerrilheiro morto pela ditadura militar em 1969. O filme está previsto para 20/9. E Seu Jorge viverá o protagonista.

FILMES INTERNACIONAIS

+ Após o sucesso do primeiro longa, Ryan Reynolds retorna ao papel de Mercenário Tagarela em Deadpool 2. Pelo teor do pôster, que brinca com a famosa pintura de Michelangelo, ninguém está a salvo das piadas. Previsão de estreia: 31/5.

+ Jogador Nº1, de Steven Spielberg, está previsto para estrear em 28/3. Na trama distópica, ambientada em 2044, um jogo, que desafia as fronteiras entre o real e o virtual, promove o caos.

+ Destaque em Cannes, The Square, do sueco Ruben Östlund, passa-se em meio à divulgação da nova instalação de um museu, que acaba gerando consequências extremas. Estreia em janeiro.

+ Chadwick Boseman interpreta T’Challa em Pantera Negra. O longa faz parte da ‘Fase 3’ do Universo Cinematográfico Marvel. A direção é de Ryan Coogler e a previsão de estreia, dia 15/2.

+ Candidato ao Oscar 2018, Três Anúncios para um Crime, de Martin McDonagh, narra a saga de uma mãe que quer se vingar após a morte da filha não ser solucionada. Estreia em 8/2.

+ Previsto para 21/6, Jurassic World: Reino Ameaçado, dirigido por J. A. Bayona, é um dos filmes mais aguardados de 2018. Na trama, um vulcão em erupção ameaça a vida na ilha Nublar.

+ Greta Gerwig escreveu e dirigiu Lady Bird – A Hora de Voar, que deve estrear em 5/4. A trama traz as experiências de uma jovem que muda de cidade e vê sua vida tomar novos rumos.

+ Han Solo e seu parceiro Chewbacca ganham destaque em Solo: Uma História Star Wars, segundo ‘spin-off’ da saga. A direção é de Ron Howard e Christopher Miller e estreia dia 24/5.

+ Com estreia em 4/1, 120 Batimentos por Minuto, de Robin Campillo, é ambientado no início dos anos 1990, em meio a campanhas de prevenção do HIV. Foi elogiado em Cannes.

+ James Wan dirige o primeiro filme solo de Aquaman, herói interpretado por Jason Momoa. Espera-se muito do longa, que contará as origens do personagem. Previsão de estreia: 20/12.

TEATRO

+ Dirigidos por Rafael Primot e João Fonseca, os atores Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi protagonizam Os Guardas do Taj (foto). Com texto do americano Rajiv Joseph, a peça tem estreia marcada para 13/1, no Teatro Raul Cortez.

+ Em janeiro, o Sesc Bom Retiro recebe a peça A Mulher de Bath. Na montagem do conto de Chaucer, dirigida por Amir Haddad, a atriz Maitê Proença vive uma libertária que relata sua vida.

+ No Sesc Ipiranga, Marcelo Lazzaratto dirige Romeu e Julieta 80, a partir de 18/1. Na peça, o jovem casal da obra de Shakespeare é vivido pelos veteranos Renato Borghi e Miriam Mehler.

+ Assinado por Sérgio Maggio, L, O Musical chega, no dia 6/1, ao CCBB. O espetáculo celebra o amor entre mulheres ao som de vozes femininas, como as de Elisa Lucinda e Ellen Oléria.

+ Em março, Jarbas Homem de Mello dirige o espetáculo Musical Popular Brasileiro. A trama, sobre a montagem improvisada de um musical, terá atuação de Danielle Winits e Érico Brás.

+ O Teatro Santander receberá, em março, o musical A Pequena Sereia. Stephanie Mayorkis assume a direção-geral. E Fabi Bang, que estrelou ‘Wicked’ em 2016, viverá Ariel.

+ Clássico da Broadway, Peter Pan ganhará, em março, montagem dirigida por José Possi Neto. Mateus Ribeiro e Daniel Boaventura estrelam o musical, que ocupará o palco do Teatro Alfa.

+ Encenado em 1949 com Paulo Autran no elenco, o texto A Noite de 16 de Janeiro, de Ayn Rand, terá montagem dirigida e estrelada por Jô Soares. A estreia está prevista para maio, no Tuca.

+ Após ‘Incêndios’ e ‘Céus’ (que reestreia em 26/1), o ator Felipe de Carolis está à frente de outra peça escrita por Wadji Mouwad. Dirigida por Roberto Alvim, Sede chega no segundo semestre.

+ Em julho, dando início às comemorações de seus 90 anos, Nathalia Timberg viverá a estilista Iris Apfel em Através da Iris. Antes disso, em fevereiro, volta com ‘Chopin, ou o Tormento do Ideal’.

CRIANÇAS

+ Inspirado no livro de Munro Leaf, publicado em 1936, a animação O Touro Ferdinando (foto acima) estreia em janeiro e conta a história de um touro com temperamento tranquilo e interesses incomuns para os costumes de sua espécie.

+ De 6/1 a 2/2, a programação do 28º Festival de Férias do Teatro Folha reúne peças como ‘Os Mequetrefe’, do grupo Parlapatões, e também o espetáculo musical ‘Cante com o Peixonauta’.

+ Em 10/1, o Espaço Pia Fraus é inaugurado – e recebe programação especial de férias. Serão 21 apresentações teatrais, além de exposição com acervo de mais de 400 bonecos cênicos.

+ Entre os dias 10 e 28/1, o 4º Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping apresenta cinco espetáculos da Cia. Truks, conhecida por seu trabalho com teatro de bonecos.

+ A partir de 15/1, as Férias na Casa do Teatro reúnem programação com gincanas, oficinas, brincadeiras e experiências cênicas – em suas duas unidades, Itaim Bibi e Pacaembu.

+ Para celebrar os 20 anos da associação Tucca, o Aprendiz de Maestro apresenta espetáculos inéditos, como ‘Viagem ao Centro da Terra’ (10/3), ‘Na Trilha’ (5/5) e ‘Sertaneja!’ (16/6).

+ Com direção de Danilo Cianciarulo, a peça Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!, da Oroboro Cia. de Teatro, estreia dia 20/1, no Teatro J. Safra – e é cheia de músicas e coreografias.

+ Após 13 anos de espera, os fãs da família de super-heróis da Pixar poderão assistir ao novo Os Incríveis II. Com direção de Brad Bird, a sequência está prevista para estrear em junho.

+ A próxima edição da Brasil Game Show, dedicada aos fãs de videogame, já está marcada para outubro. O desenvolvedor do jogo ‘E.T. the Extra-terrestrial’ fará parte da programação.

+ Criado por Dr. Seuss, o personagem Grinch – famoso por odiar o Natal – ganhará uma versão animada nos cinemas, prevista para novembro, em Como o Grinch Roubou o Natal.