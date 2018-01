'O Amor É Estranho' é drama sobre família

O drama O Amor É Estranho, do diretor norte-americano Ira Sachs, não trata apenas de questões conjugais, mas mostra-se também um filme sobre família.

O longa começa focando a boa relação que une Ben (John Lithgow) e George (Alfred Molina). Um casal que, após quase 40 anos de vida comum, se casa em Nova York com vivas de amigos e parentes. O primeiro é artista, mas é o segundo, professor de música numa escola católica, que garante o ganha-pão.

Inicialmente um motivo de alegria, o casamento acaba criando dificuldades. Ao saber da união gay, a escola em que George trabalha o demite, usando a religião como justificativa. Como o aluguel do apartamento em que vivem é caro demais, têm de sair de casa. George se hospeda no apartamento de um casal de policiais amigos, enquanto Ben fica na casa de seu sobrinho, Elliot (Darren Burrows). Apaixonados, mas separados, ambos têm de lidar com a distância e o incômodo que claramente trazem a seu círculo social.

A simplicidade do longa é quase traiçoeira. Apesar do lugar-comum da trama, Sachs consegue abordar os desafios da convivência a dois com beleza e melancolia sutis. Rafael Abreu