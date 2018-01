Novos pratos para o almoço na padaria Grão Fino e outras dicas de quitutes

PRATO RÁPIDO

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

Além de servir pães, bolos, tapiocas e sanduíches a qualquer hora do dia, a padaria Grão Fino prepara alguns pratos para o almoço, a exemplo do picadinho de carne com ovo, couve e farofa de banana (R$ 32); e do penne com shimeji e tomatinho

(R$ 30,90; foto). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (sáb. dom. e fer., 8h/19h).

BEM RECHEADO

Foto: Felipe Marchi/divulgação

Especializado em piadina, sanduíche italiano de massa fininha, o Via Emilia traz novas versões no menu – caso do ‘Stromboli’ (R$ 31; foto), recheado com salame picante, muçarela de búfala e tomate, que vem acompanhado de salada ou chips de tubérculos. R. dos Pinheiros, 537, Pinheiros, 3062-2437. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; fecha dom.).

Cafés

Caffè Latte

Tem decoração clean, jazz, quitutes saborosos e expresso da Fazenda Pessegueiro ou Orfeu (R$ 5,50) e revistas à vontade. O cardápio lista boas opções, como cheesecake de tangerina (R$ 10,80, a fatia). Para acompanhar, prove o ‘Afogatto’, com expresso, sorvete de creme e doce de leite (R$ 14,90), ou o cappuccino especial com Nutella, Ovomaltine ou doce de leite (R$ 11,90). R. do Comércio, 58, Centro, 3242-1700. 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 13) ao expresso (R$ 8,50). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 15). Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/21h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.octaviocafe.com.br

Chás

Talchá

É quase uma ‘biblioteca’ do chá, com mais de 60 tipos de blend – de países como Índia, China e Japão – ocupando uma enorme estante, ao lado de acessórios. Prove o quente ‘Doce Amêndoa’ com hibisco (R$ 8,90, o bule) ou o gelado ‘Tropical’, de rooibos, polpa de abacaxi e limão taiti (R$ 12,80, a jarra). Para acompanhar, pão de queijo de mandioquinha (R$ 7,60, 2 unid.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-3744. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.talcha.com.br

Doces

Boutique CFC

Um corredor com mobiliário preto e rosa leva à vitrine com os doces exuberantes do confeiteiro Caio Corrêa. Entre os doces milimetricamente acomodados estão a ‘Tarte Citron Basilic’ (R$ 15), tortinha com massa de amêndoas e creme de limão aromatizado com manjericão e suspiros; e o ‘Le Carré’ (R$ 23), montado com dez camadas de chocolate, com base de macaron e musse de chocolate 53% cacau. Para acompanhar, há cafés e espumante. R. Dr. Melo Alves, 438,

Jd. Paulista, 3081-0858. 11h/19h (sáb. e dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como os macarons (R$ 4,50, cada), trufas (R$ 4,20, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o brigadeiro de colher no copinho (R$ 5,30). Bombons, bolos e brownies completam o cardápio da casa, que tem mesas ao ar livre onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 5). R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, decorada em tons sóbrios e com bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 5) e de figo com champanhe (R$ 8) à base de chocolate belga. A chocolateira também desenvolveu receitas com curry com leite coco, priprioca e de amarena com iogurte (R$ 5, cada). Para acompanhar, há café Nespresso (R$ 6). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bella Paulista

A padaria está sempre cheia, principalmente de madrugada. O cardápio lista pratos rápidos, além de sanduíches com nome de bairros da capital como o ‘Paraíso’, feito com picanha, molho de mostarda, queijo estepe, tomate e alface (R$ 41,50). Durante a semana, o café da manhã é servido no bufê das 7h às 11h (R$ 29,80). Nos fins de semana, o serviço funciona até as 14h30 (R$ 45,90). Das 18h às 4h, é a vez das sopas ocuparem a grande mesa (R$ 46). R. Haddock Lobo, 354, Cerq. César, 3214-3347.

24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cepam

A empresa, que também fabrica os panetones Village, mantém esta enorme padaria. São mais de mil itens, entre pães, bolos, tortas, pavês, salgados e sanduíches. A torta de bacalhau (R$ 7,90, a fatia) faz boa companhia ao expresso (R$ 4,20). Tem até uma pizzaria com forno a lenha. R. Ibitirama, 1.409, V. Prudente, 2341-6644. 5h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h30; dom. e fer., 6h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Art Esfiha

As irmãs Abdud preparam boas esfihas abertas como as de carne (R$ 5), queijo branco (R$ 5,80) e a de coalhada seca com zaatar (R$ 5,80); e fechadas, nas versões de frango com Catupiry, ricota e calabresa (R$ 5, cada). Da cozinha também saem especialidades como quibe cru (R$ 11, 130g), coalhada seca (R$ 11,40, 130g) e charuto de folha de uva (R$ 11,60, 130g).

R. Tumiaru, 67, V. Mariana, 3796-0080. 11h/20h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Come on Burger

O ambiente é simples e o hambúrguer, de primeira. Na entrada, fica uma geladeira com cervejas especiais, que pedem a companhia das porções de batatas fritas (R$ 15) ou de ‘Chicken Fingers’ (R$ 22), tiras de frango empanadas e servidas com maionese defumada. A seleção de hambúrgueres lista o ‘X Salada’ (R$ 22) e ‘BBQ’ (R$ 29), com cheddar, cebola crispy, barbecue, bacon e picles. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5083-4879. 11h30/23h (sáb. e fer., até 0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches, incluindo um de frango e outro de grão-de-bico (R$ 25, cada). Os demais hambúrgueres são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Raw Onion Burger’ (R$ 31) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa e maionese, no pão australiano. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Stunt Burger

Funciona numa garagem com decoração que remete aos super-heróis. O cliente monta o lanche e qualquer combinação sai por R$ 21, com hambúrguer de 140g, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos, como cebola caramelizada, bacon e picles. A porção de fritas custa R$ 10. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café,

amêndoas crocantes e baunilha. Os potinhos (R$ 10/R$ 15) podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora

do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., até 0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sottozero

Peça uma das taças como a banana split (R$ 23) ou prove sabores como pistache, chocolate e iogurte com amora. Para a estação, há novidades como canela e gengibre (R$ 11/R$ 13). Av. Sumaré, 840, Perdizes, 3673-1281. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Bolado’s

Desde 1984, serve sucos preparados com mais de 50 tipos de fruta. Além dos tradicionais, o cardápio lista receitas com cupuaçu e graviola (R$ 7,20). Para comer, há sanduíche de ciabatta com peru, tomate seco, queijo branco e rúcula (R$ 15,50). R. Pamplona, 1.501, Jd. Paulista, 3884-9050. 8h/21h (sáb., 10h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.