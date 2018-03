(Foto: Rogério Gomes/divulgação)

Oito receitas estreiam no cardápio dos restaurantes Baby Beef Rubaiyat (Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Itaim Bibi, 3165-8888) e A Figueira (R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399). Entre as criações do chef espanhol Carlos Valentí, estão o lombo de cordeiro com baunilha e batatas confitadas (R$ 112; foto) e o canelone de ossobuco (R$ 40).