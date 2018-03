Novos endereços para tomar um bom café em São Paulo

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ A nova filial do IL Barista serve cafés de diversas regiões do Brasil, como o ‘Salsa’, da Chapada Diamantina, e o ‘Bossa’, do cerrado. O preço da bebida varia de acordo com o método de preparo. O expresso sai por R$ 6,50 e o coado na Hario V60, R$ 8,80. Já o café feito na prensa francesa custa R$ 19,80. R. do Consórcio, 191, V. Nova Conceição, 2538-1155. 8h/18h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.



+ Para comemorar a inauguração da nova unidade, o Octavio Café lança o ‘Café Especial Cidade Jardim’, um grão arábica de Minas Gerais, com notas de chá verde e melaço de cana (R$ 45, 250g). Na loja, o expresso sai por R$ 11 e o coado varia de R$ 14 a R$ 22, conforme o método de preparo da bebida. Av. Magalhães de Castro, 1.200, 3º piso, Jd. Panorama, 3198-9476. 10h/22h (dom., 13h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.



+ O Sterna Café também ampliou a rede com uma unidade em Pinheiros. Do balcão saem bebidas como o ‘Kathau’ (R$ 10,90), que combina café expresso gelado com leite de coco, ideal para os dias mais quentes. Para quem não dispensa um bom coado, pode escolher entre os métodos french press e Hario V60 (R$ 8, cada). R. Artur de Azevedo, 1.436, Pinheiros, 4323-5410. 7h/19h (sáb., 8h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Doces



Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como os macarons (R$ 4,50, cada), trufas (R$ 4,20, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o brigadeiro de colher no copinho (R$ 5,90). Bombons, bolos e brownies completam o cardápio da casa, que tem mesas ao ar livre onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 5,50).

R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Padarias

Le Pain Quotidien

A rede de padarias belga produz pães feitos apenas com farinha orgânica, sal e água, moldados à mão e assados em forno de pedra. Prove o cookie de chocolate belga (R$ 14,90). No menu também há opções como o penne integral com molho pesto, parmesão, presunto cru e rúcula (R$ 40,50); e o croque monsieur com presunto, emental e molho bechamel (R$ 38,20). R. Wisard, 138, V. Madalena, 3031-6977. 7h/21h (dom., 8h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Wheat Organics

Serve boas receitas com produtos orgânicos, entre pães, doces e pratos. O pão de curcuma, alecrim e azeitonas (R$ 12,50) é um dos destaques da casa, assim como a torta de ganache com banana e amêndoas (R$ 12,50). Durante o almoço, serve menu executivo com entrada, principal, sobremesa e chá gelado (R$ 46,50). De 2ª a 6ª, das 18h às 19h, pães e doces ganham 30% de desconto. R. Carlos Weber, 1.622, V. Leopoldina, 3628-8209. 8h/19h (sáb., 8h/16h; fecha dom.). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Salgados

Arte em Pastel

Com ambiente simples, os pasteis com recheios criativos fazem valer a visita. O ‘Árabe’ (R$ 10), com carne, muçarela, tomate, cebola picada e gotas de limão, e o ‘Caipira’ (R$ 11), que leva frango, ovo, muçarela, milho e Catupiry, são os carros-chefe. Dos doces, destaque para as combinações de chocolate com morango (R$ 10), banana, canela e leite condensado (R$ 9) e de Suflair com morango (R$ 13). O copo de caldo de cana sai por R$ 3,80, 200 ml. Também vende sanduíches naturais e açaí.

Pça. Centenário, 83, Casa Verde, 3857-3156. 9h/20h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de homus, coalhada seca e babaganuche

(R$ 33, cada), charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 4,80) e de queijo (5,30). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 7). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., 8h/15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Sanduíches

Black Trunk Brasil

Com grandes janelas de vidro, a hamburgueria fica na esquina de uma das avenidas mais movimentadas da Mooca. No cardápio, o ‘Sunset’ (R$ 35) é feito com hambúrguer de 220 g, bacon, cheddar inglês, agrião, maionese e cebola caramelizada. Também faz o próprio sorvete, como o de doce de leite (R$ 14). Av. Paes de Barros, 2.057, Mooca, 2925-2600. 12h/14h30 e 19h/23h (sáb., 13h/15h30 e 19h/0h; dom., 12h/15h30 e 19h/23h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Hareburger

A rede carioca, criada em 2006, ganhou unidade por aqui. A proposta é diferente: ser um fast-food vegetariano. Entre os hambúrgueres de soja, aposte no ‘Tradicional’ (R$ 15,90), com pão integral, cheddar, alface, tomate e mostarda de ervas finas. Por R$ 27,90, vem no combo com bebida (como suco natural) e acompanhamento (salada, batata rústica ou banana chips). R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 53, Pinheiros, 3061-1590. 12h/22h (5ª a sáb., 12h/23h; dom., 13h/21h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.



Sorvetes



Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 7,50) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate, castanhas ou coco ralado (R$ 1, cada). A sorveteria também serve 44 sabores de sorvetes de massa

(R$ 92, o quilo), como abóbora com coco, doce de leite, cream cheese com goiabada, tangerina e capim-santo com limão-siciliano. Além da opção por quilo, também é possível comprar a bola na casquinha

(R$ 9, cada) ou no cascão (R$ 17). R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 2532-2022. 12h/19h (sáb. e dom., 11h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Sucos

Pé no Parque

É um híbrido de bar natureba, com saladas, omeletes e pratos rápidos, com casa de sucos, que lista em seu cardápio 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 9,10/R$ 11,20). Abacaxi, uva e morango são os mais pedidos. Entre os sanduíches, o ‘Manequinho Lopes’ (R$ 36,70) leva filé mignon, queijo prato, tomate, alface e maionese, na baguete. Nos fins de semana e feriados, a casa prepara bufê de café da manhã, até as 13h (R$ 41,70). R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/1h (sáb., 9h/1h; dom. e fer., 8h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.