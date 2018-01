Novos bares ocupam oficina de motos e vagão antigo de trem

Esta semana, o Divirta-se visitou dois bares que abriram recentemente na cidade – instalados em locais bem curiosos



FOTO: divulgação

– Juicy J.

Logo na entrada, à esquerda, um móvel com pequenos armários serve de apoio para capacetes de clientes. É a prova de que motociclistas, mais do que bem-vindos, são esperados por ali. Aberto há cerca de uma semana, o Juicy J. reúne diferentes utilidades em seu amplo e elegante espaço. Além do próprio bar, funciona, durante o dia, como oficina de lavagem, conserto e customização de motos. Tem até uma barbearia de estilo retrô. Do balcão, saem 15 tipos de chopes e cervejas, como a Edelweiss (R$ 22), além de drinques clássicos. E, da cozinha, petiscos como ‘Onion Rings’ e ‘Mussarela Sticks’ (R$ 21, cada), bem sequinhos, que podem ser acompanhados por molhos como a geleia de pimenta (R$ 3). Para quem tiver mais fome, uma sugestão é o hambúrguer de costela (R$ 35).

ONDE: R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3054-2323.

QUANDO: 12h/23h (2ª e 3ª, 12h/22h; sáb., 9h/1h; dom., 9h/22h).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.

FOTO: Marina Vaz/Estadão

– BTNK

Um vagão de trem antigo, parado a céu aberto entre os trilhos da CPTM e uma charmosa área coberta, com jazz ao vivo. Assim é o bar temporário BTNK. Chegue cedo para conseguir mesa e provar uma das opções do enxuto cardápio servido pela Z Deli Sandwich Shop, que inclui hambúrgueres (R$ 20/R$ 25) e uma deliciosa porção de batata frita com alecrim e páprica (R$ 10). Para acompanhar as novidades sobre o local, é só acessar www.fb.com/btnkproject.

ONDE: R. Visc. de Parnaíba, 1.253, Mooca.

QUANDO: Sáb., 18h/1h. Até novembro.

QUANTO: R$ 20 (couvert artístico sujeito a variação).