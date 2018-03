Novo Wok and Roll aposta em cozinha rápida asiática

Ambiente e combinado de sushis e sashimis do novo Wok (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Mais uma casa se junta à variada oferta da Rua Tabapuã. Aberto há duas semanas, o Wok & Roll serve comida rápida asiática – feita à vista do cliente na panela wok e no sushi bar – em um esquema simples. O cliente pega a bandeja na entrada, faz o pedido, escolhe a bebida (refrigerante ou cerveja artesanal), a sobremesa em potinhos, como o pudim de leite (R$ 4,50), paga e vai à mesa.

O cardápio está exposto em três placas penduradas. Na primeira, há a opção de combinar massa ou arroz, proteína (frango, carne bovina ou de porco e camarão), molho e até cinco ingredientes, como shiitake e brócolis. A carne determina o preço do prato, que varia de R$ 21 (vegetariano) a R$ 26 (camarão). A segunda placa traz sugestões de pratos prontos, como yakissoba (R$ 27) e um honesto pad thai (R$ 26), com macarrão de arroz, broto de feijão, amendoim, molho agridoce picante e camarão.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, poucas opções de peixes e itens para montar temakis (R$ 8/R$ 15), sushis e combinados (R$ 29, com 15 peças), feitos com bom arroz e peixes frescos no dia da visita – exceto a alga, que poderia estar mais crocante. Tudo servido em embalagens descartáveis, num ambiente despretensioso.

ONDE: R. Tabapuã, 539, Itaim Bibi, 3167-6864.

QUANDO: 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/15h e 18h/0h; fecha dom. e fer.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.