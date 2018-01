Novo trabalho da Armazém Companhia de Teatro estreia no Sesc Bom Retiro

Foto: Mauro Kury/divulgação

Um grande barco de madeira, de quase dez metros, compõe o cenário de Inútil a Chuva, novo trabalho da Armazém Companhia de Teatro, que estreia 5ª (2) no Sesc Bom Retiro.

É a primeira vez que o diretor Paulo de Moraes divide a dramaturgia com Jopa de Moraes, seu filho. A trama se organiza em torno do desaparecimento do pai de uma família – um artista plástico que só atingiu a fama e o reconhecimento após seu sumiço e sua possível morte.

Levanta-se, portanto, uma discussão sobre o sentido da arte, sua inutilidade e o valor econômico envolvido em sua produção. A trama se completa com o surgimento de outros dois personagens: uma jornalista e um professor de matemática que era o melhor amigo do artista. 120 min. 12 anos.

ONDE: Sesc Bom Retiro (291 lug.) Al. Nothmann, 185, 3332-3600.

QUANDO: Estreia 5ª (2). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 3/7.

QUANTO: R$ 9/R$ 30.