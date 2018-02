Nova Town Sandwich Co. serve bons sanduíches nos Jardins

Ambiente moderno da Town Sandwich Co. (Foto: Helena de Castro/divulgação)

Lucas Bassoleil – filho do chef francês Emmanuel Bassoleil – comanda a nova Town Sandwich Co., em parceria com os amigos Dionisios Vossos e Danilo Belfort. O lugar, moderno e com uma pegada jovem, segue os moldes de outras lanchonetes, com toque industrial e tijolos aparentes. Mas ali não há hambúrgueres.

O cardápio traz apenas sete sanduíches. O ‘Hot Duck’ (R$ 28), por exemplo, vem com saborosa linguiça de pato, fondue de queijo misturado ao picante da mostarda Dijon e picles crocantes, dentro de um macio pão de leite. Já o de rosbife combina cebola, tomate confit, alface e maionese verde no pão português (R$ 29). Outra versão traz lula com bacon, cebola roxa, tomate cereja, uva fresca e molho tártaro no pão de leite (R$ 35). Há ainda opções com ragu de costela, salmão defumado ou chistorra (embutido espanhol).

Sanduíche de lula com bacon, uva fresca e molho tártaro (Foto: Helena de Castro/divulgação)

Os sanduíches não são grandes e – a depender do apetite – fica fácil provar dois deles e salgar a conta. Também há saladas e porções, como a de fritas com costela (R$ 22) e a de manjubinha empanada com molho aioli (R$ 25).

Na seção de bebidas, há vinho em taça (R$ 18), alguns drinques e cervejas artesanais. Também é possível pedir tudo para viagem no balcão aberto para a rua e aguardar no parklet em frente.

ONDE: R. Doutor Melo Alves, 445, Cerq. César, 3062-6757.

QUANDO: 12h/0h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.