Novo Tanit tem cozinha mediterrânea tocada pelo chef Oscar Bosch

Foto: Lucas Terribili/divulgação

Das paredes forradas com madeira clara às cadeiras em tons de azul e creme, o cenário do novo Tanit quer reproduzir o clima das praias espanholas, com um toque moderno e informal, que dispensa as toalhas nas mesas.

A cozinha envidraçada está a cargo do chef catalão Oscar Bosch – filho dos donos do restaurante Can Bosch, na Catalunha, e que traz na bagagem experiência nos estrelados El Bulli e El Celler de Can Roca, em Girona.

No cardápio enxuto, Oscar propõe uma cozinha mediterrânea e com algumas releituras. Para começar, figuram as ‘Tapitas’, como as croquetas de jamón ibérico (R$ 28). Na sequência, receitas para compartilhar, caso das lulinhas na chapa (R$ 34).

Entre os principais, o ‘Arroz del Mar’ (R$ 60), com camarões grelhados, mexilhões e lula, foi servido bem úmido e com os frutos do mar no ponto exato, mas muito salgado. O chef também prepara leitaõzinho crocante (R$ 62; foto) e rabada desfiada cozida na cerveja preta (R$ 54).

A patissière Bia Bosch – mulher de Oscar – faz as sobremesas, caso da ‘Torta Santiago’ (R$ 22) com sorvete de nata. Vale conferir a carta de drinques.

ONDE: R. Oscar Freire, 145, Jd. Paulista, 3062- 6385.

QUANDO: 12h/15h e 20h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 20h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, D, M e V.