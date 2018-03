Novo Tamarilho Bistrô aposta no conceito de comida funcional

Foto: Jade Gadotti/divulgação

Montado em um salãozinho aconchegante, com vasos espalhados pelas paredes, o Tamarilho Bistrô surgiu da parceria entre a nutricionista Luciana Coimbra e o empresário Marcelo Aebi, que entregaram o comando da cozinha ao chef Marcel Guirlanda.

A casa aposta no conceito de comida funcional e com opções para dietas restritivas. Muitos dos ingredientes são orgânicos e todos os pratos estão sinalizados quando são vegetarianos, sem glúten ou sem lactose.

Das entradas, prove a saborosa linguiça artesanal de frango orgânico com shimeji e cebola caramelizada, acompanhada de minipães de polvilho quentinhos (R$ 25). A seleção de principais tem opções como o filé mignon grelhado ao molho adocicado de cacau e nhoques macios de abóbora e amaranto na ghee (manteiga) de sálvia (R$ 43).

Entre as quatro sugestões de massa, o talharim verde ao creme de abóbora com camarõezinhos salteados (R$ 42) passou do ponto de cozimento no dia da visita. Outra pedida é o peixe branco com crosta de amêndoas, páprica e cardamomo, com purê de mandioca e ratatouille de legumes assados (R$ 38).

Das sobremesas, destaque para o cheesecake com base de amêndoas, aveia e amaranto, com calda de frutas vermelhas (R$ 20). A casa tem ainda quitutes para o lanche da tarde, como bolo (R$ 7) e tapioca (R$ 13/R$ 15). E, vale ressaltar, permite levar vinho sem cobrar taxa.

ONDE: R. José Ramon Urtiza, 635 F, Panamby, 2892-4508.

QUANDO: 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.