Novo suspense do diretor Yorgos Lanthimos está entre as estreias da semana

Acossado

( À bout de souffle, França/1960, 90 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger. Após roubar um carro e matar um policial, Michel Poiccard se refugia em Paris com uma estudante de jornalismo, e tenta convencê-la a fugir com ele para a Itália. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Cinquenta Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, Estados Unidos/2018, 106 min.) – Drama. Dir. James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. No último filme da trilogia, Anastasia e Christian estão casados e levam uma vida de conforto e luxúria. Entretanto, novos problemas ameaçam o dia a dia do casal. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Insulto

( L’Insulte, França-Líbano/2017, 112 min.) – Drama. Dir. Ziad Doueiri. Com Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha. O longa mostra um pequeno desentendimento entre um cristão libanês e um refugiado palestino, que toma proporções inimagináveis e acaba no tribunal. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha-Holanda-Dinamarca-Reino Unido/2017, 80 min.) – Animação. Dir. Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker e Alice Krige. Rudolph, um vampiro de 13 anos, faz amizade com um humano da mesma idade. Juntos, eles precisam salvar sua família de um caçador de vampiros. LIVRE. Confira salas e horários de exibição.

O Que Te Faz Mais Forte

( Stronger, Estados Unidos/2017, 119 min.) – Biografia. Dir. David Gordon Green. Com Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson. Inspirado em uma história real, conta a vida de Jeff Bauman, que precisa recomeçar após perder as duas pernas no atentado a bomba na maratona de Boston, em 2013. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

O Sacrifício do Cervo Sagrado

(The killing of a sacred deer, Reino Unido-Irlanda/2017, 121 min.) – Drama. Dir. Yorgos Lanthimos. Com Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan. Um renomado cardiologista cria um vínculo com um jovem, cujo o pai morreu na mesa de cirurgia enquanto ele o operava. Essa aproximação, porém, torna-se perigosa para a família do médico. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

Sem Amor

(Loveless, Rússia-Alemanha-França-Bélgica/2017, 128 min.) – Drama. Dir. Andrey Zvyagintsev. Com Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov. Na luta pelo Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa mostra um casal em processo de divórcio que precisa encontrar o filho – durante uma grande briga, o menino desapareceu misteriosamente de casa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Confira salas e horários de exibição no Guia de Cinema do Divirta-se.