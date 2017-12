Novo sorvete da Delicari e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

O sorvete de chocolate Amma 100%, feito com leite e creme de leite (R$ 9,50, pote com 170g; foto), é uma das novidades na linha de verão da Delicari. A nova série inclui também os iogurtes de figo com mel (R$ 4,80) e duas versões com baixa lactose – natural e baunilha de Polinésia (R$ 4,80, cada). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2715.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cafés

Urbe Café

A casa serve um bom expresso (R$ 4,90/R$ 5,80) e café feito na cafeteira francesa (R$ 8,50), preparados com blend próprio. Há quitutes como o bolo de pão de mel com duas camadas de doce de leite (R$ 8,90, fatia). No balcão, ainda há quiche caprese e de abóbora com carne-seca (R$ 14, a fatia; R$ 24, com salada). R. Antônio Carlos, 404, Consolação, 3262-3943. 9h/0h30 (6ª e sáb., até 3h; 2ª, 12h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Genoveva Doces

Os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão e cocada de forno (R$ 10, cada). Outras pedidas são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 10) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva musse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 10). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 2935-0003. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.genovevadoces.com.br

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 6,50) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca e provolone (R$ 8,10). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o que leva presunto e queijo (R$ 9). Al. dos Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 17h/23h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.caminito.com.br

Sanduíches

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em 11 versões (R$ 15 a R$ 19), uma delas vegetariana. Mudam os com- plementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. Uma das novidades é o ‘Brazilian Dog’ (R$ 16), com batata palha, molho de tomate e maionese. R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/22h (sáb. e dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorvetes

Addolcire

Em um amplo espaço, que inclui mesas ao ar livre sob uma pitangueira, a chef Stephanie Mantovani vende chocolates e outros quitutes para acompanhar o café. Mas são os sorvetes que enchem os olhos. Entre eles, o de banana, denso e cremoso, e o novo de cheesecake com goiabada, no copinho ou na casquinha (R$ 9/R$ 13). Al. Jauaperi, 1.201, Indianópolis, 4305-4001. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.addolcire.com.br

Frida & Mina

A cor, a textura e os sabores inusitados conquistam o paladar na primeira colherada. O segredo está na cozinha: cada sorvete leva três dias para ficar pronto, entre o período de descanso da massa e maturação no congelador. Não deixe de provar os sabores de menta com chocolate, macadâmia e doce de leite (R$ 8 a R$ 16). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/21h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.fridaemina.com.br

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 17, 350 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações, incluindo tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, por R$ 9,90, o copo com 350 ml. Serve ainda sanduíche natural, como o de pasta de atum (R$ 15,90), e tortas em fatia (R$ 17/ R$ 19, cada). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 7h30/23h (sáb., até 22h; dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.madureirasucos.com.br