Novo Silo Forneria & Bar aposta em pratos feitos no forno a lenha

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

O Silo Forneria & Bar, recentemente inaugurado pela empresária Maria Fernanda La Regina, fica a poucos passos de sua outra casa, o contemporâneo Figo. O salão moderno segue a tendência atual, com paredes propositadamente descascadas, tubulações aparentes, entrada de luz natural e dezenas de vasos na parede. Mas o destaque fica por conta do forno a lenha instalado no imóvel – é ele que dita o cardápio. “A ideia é valorizar os produtos frescos, peixes e legumes da época, e realçar seus sabores no forno a lenha”, diz o chef francês Marc Le Dantec, responsável pelas receitas do Silo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O menu, enxuto e variado, sinaliza os preparos no forno ou na cozinha. Para começar, figuram as bruschettas com queijo azul, mel, castanhas e mini rúcula (R$ 34), e as empanadas de carne (R$ 28, três unid.). Na sequência, o chef sugere saladas e sanduíches, a exemplo do ‘Croque Madame’ (R$ 40) no pão de brioche da casa, e ‘Pizzettes’.

Do forno, também sai o saboroso peixe do dia – pargo, carapau, trilha ou cavalinha, como no dia da visita –, acompanhado de arroz espanhol, ainda úmido, com alho, tomate e pimentão (R$ 56). Entre as opções da cozinha, há ‘Camarões à moda Riviera’ (R$ 62) e costela bovina braseada (R$ 62).

Para beber: drinques clássicos (R$ 28) e meia garrafa de vinho a partir de R$ 32. Finalize com a rabanada com creme patissière e frutas vermelhas (R$ 19).

ONDE: R. Diogo Jácome, 360, V. Nova Conceição, 3044-7323.

QUANDO: 12h/15h30 e 18h30/23h30 (6ª e sáb., almoço até 16h30; dom., 12h/16h30 e 18h30/22h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.