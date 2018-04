Novo sanduíche da Bullguer e outras dicas de quitutes na capital

Foto: Bullguer/divulgação

A Bullguer inaugura sua quarta unidade, em Perdizes, com novidade na chapa: o ‘Egg Mush’ (R$ 30; foto), montado no pão de brioche com hambúrguer de carne Black Angus, queijo prato e omelete de cogumelos salteados. Para arrematar, peça uma porção de batatas fritas com páprica (R$ 9). R. Traipu, 156, Perdizes, 3865-4648. 18h/0h (fecha 2ª).

Confira outras dicas de quitutes na capital:

Cafés

Beluga Café

Com ambiente clean, minimalista e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão de madeira para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 6 ou R$ 7, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 6) e tortas d’A Torteria. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 5,50) ou com o café coado (R$ 10), como croissant (R$ 8,50), bolo de castanhas (R$ 10, com sorvete) e ‘combos’, como o que combina pão de queijo da Canastra, geleia e requeijão, mais café da casa, por R$ 11. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa da região de Interlagos, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates especiais, feitos com matéria-prima belga, e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 220. Não saia de lá sem os biscoitinhos de castanha-do-pará (R$ 17, 200g). R. Nossa Senhora Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/16h50 (sáb., 9h30/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Aracaju

Na casa do português Alberto de Pinho, mate a saudade das rabanadas – feitas diariamente (R$ 2,90). Outras boas pedidas são o pastelzinho de Belém (R$ 4,40) e o pão australiano (R$ 2 ou R$ 4,90, na chapa, com manteiga). Peça também o pão ‘Saloio’ (R$ 1,70), de casca crocante e miolo macio. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h (sáb. e dom., 7h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Wheat Organics

Serve boas receitas com produtos orgânicos, entre pães, doces e pratos. O pão de curcuma, alecrim e azeitonas (R$ 11,50) é um dos destaques da casa, assim como a torta de ganache com banana e amêndoas (R$ 11,60). Durante o almoço, o menu executivo, com entrada, principal, sobremesa e chá gelado, custa R$ 46,50. No fim da tarde, os pães ganham 30% de desconto. R. Carlos Weber, 1.622, V. Leopoldina, 3628-8209. 8h/19h (sáb., 8h/16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rotisserias

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomates, funghi e vinho branco. O quilo do papardelle fresco custa R$ 39,90. No almoço, o prato de massa com molho, parmesão ralado e fatia de pão italiano, custa a partir de R$ 14,99. Também vende pratos congelados. R. Alagoas, 28, Higienópolis, 3368-2299. 9h/21h (dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de montar a casa. Prove a empanada clássica de carne com uva passa (R$ 7,20) ou boas criações como a de abóbora com carne-seca e provolone (R$ 8,90). Ainda há os típicos sanduíches no pão de miga, como o que leva presunto e queijo (R$ 14). Al. Indígenas, 83, Planalto Paulista, 5051-0591. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 17h/23h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

A Chapa

Nesta filial, o campeão de pedidos é o ‘Garden Monster Burguer’ (R$ 40), com hambúrguer de 200g, salada, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas country. Sem pão, o ‘Fit Burguer’ (R$ 25) é um cheese salada envolto por folhas de acelga. Para acompanhar, fique com o milk-shake ‘Oreo’ (R$ 22, 300 ml) e a porção de fritas (R$ 20). R. Dr. Melo Alves, 238, Cerq. César, 3081-3000. 8h/1h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Z-Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 31); o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 28); e ainda o ‘Rosbife’, montado no pão de forma, com rosbife, queijo prato, tomate e maionese (R$ 26). Também faz um imperdível cheesecake com calda de amora (R$ 14). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e outros sabores no palito, como abacate, milho verde e o novo de Guaraná (R$ 6/R$ 7), podem ser provados na casa de estilo caiçara. Há ainda sorvetes de massa (R$ 69,90, o quilo) e salada de frutas com picolé (R$ 14,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc. e Cd.: todos.

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 11/R$ 17, no copinho; R$ 15, na casquinha artesanal). Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 11h30/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.