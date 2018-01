Novo restaurante Mondo, nos Jardins, tem cardápio assinado por Salvatore Loi

Dois nomes conhecidos no cenário gastronômico estão à frente do novo Mondo: o chef italiano Salvatore Loi (sócio também do Moma – Modern Mamma Osteria) e o empresário Lalo Zanini, dono da Tartuferia San Paolo. O restaurante ocupa casa na Rua Oscar Freire, com janelões de vidro, salão elegante e informal de teto retrátil e, logo na entrada, um pequeno empório – por enquanto, apenas com os produtos da Tartuferia. Mas a ideia é abastecer com pães, sobremesas, vinhos e até pratos.

Quem comanda a cozinha é a chef Juliana Rezende. O cardápio privilegia massas e assados e basta uma olhada rápida para identificar alguns clássicos de Loi, como a lasanha com recheio de ragu de vitela, trufas e fonduta de grana padano (R$ 79) – uma das melhores da cidade –, e o ‘Risolio’, um risoto sem manteiga servido em três versões, como a que leva cogumelos e salame da casa.

Na ala das carnes, destacam-se o cabrito ao forno com abóbora confitada (R$ 65) e a porchetta com purê de maçã verde e aligot (R$ 84). Durante a semana, o almoço executivo inclui entrada, prato e sobremesa, por R$ 60. A escolha do prato fica entre o filé mignon com crosta de pão e ervas, servido com risoto de açafrão, e o saboroso nhoque de batata recheado com vitela ao creme de carbonara. As sobremesas também merecem atenção, caso do tiramisú e do bolo de amêndoas (R$ 25, cada).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: R. Oscar Freire, 30, Jd. Paulista, 3061-2787.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h30 e 19h/1h; dom., 12h/17h). *Dom. (19), 12h/17h e 19h/0h; 2ª (20), 12h/15h.

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.