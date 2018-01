Novo restaurante Le Fish também funciona como empório

Foto: Gladstone Campos/divulgação

Inaugurado há uma semana, o Le Fish, como sugere o nome, é focado em peixes e frutos do mar. À frente da casa estão os irmãos e sócios Bruno e Renato Bonfiglioli Muoio, que investiram nos Jardins por acreditar na carência de restaurantes do tipo na região.

O lugar é moderninho e também funciona como empório. São apenas 11 mesas e um balcão refrigerado – onde ficam postas limpas e congeladas de peixes, prontas para levar. Por enquanto, há poucas opções, como salmão e bacalhau. Mas a intenção é ampliar a variedade.

Há ainda um armário com bebidas à venda e outra geladeira onde são armazenados molhos e carpaccios. Em breve, a casa lançará sua linha de produtos, entre os quais mostarda, geleia de pimenta e maionese picante. O atendimento no empório começa às 10h30 e se estende por todo o dia.

O cardápio foi desenvolvido pela chef Juliana Beividas e traz receitas de vários países, com uma pegada mais asiática. Para compartilhar, há trouxinhas de camarão com vinagrete de gengibre (R$ 25). Dos pratos principais, o robalo vem com dois bons acompanhamentos: purê de batata-doce roxa e farofinha de beiju e quinoa. Outra dica é o salmão com mix de cogumelos e arroz japonês, molho tarê, alho negro e mix de folhas (R$ 60).

Arremate com o sedoso pudim de leite com matchá (R$ 13). Para beber, há vinhos, drinques clássicos e cervejas artesanais.

ONDE: R. Dr. Melo Alves, 301, Jd. Paulista, 3062-7146.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.