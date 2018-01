Novo restaurante em Pinheiros, Evvai aposta em cozinha italiana contemporânea

Ambiente do Evvai (Foto: Tadeu Brunelli)

Depois de uma breve reforma – para amenizar o ar requintado do antigo restaurante do chef italiano Salvatore Loi, que deixou a casa em abril –, o Evvai nasce mais leve e em boas mãos. O ambiente ficou mais descontraído, com parede azul, menos toalhas e fachada de vidro.

A cozinha está a cargo do chef Luiz Filipe Souza, que trabalhou por oito anos ao lado de Loi e herdou boa parte da brigada. O cardápio guarda referências ao mestre italiano, mas já imprime a identidade do jovem chef, que faz uma comida moderna, com leveza, frescor e apresentação criativa.

É o caso do ‘Ravióli Caprino’ (R$ 56), uma massa delicada à base de ovos caipiras, recheada com queijo de cabra e servida com beterraba assada no sal e açafrão. Das entradas, uma pedida reconfortante é a ‘Polenta Taragna’ (R$ 35), cremosa, com ovo mollet defumado e bacalhau. Se quiser dividir, peça a terrine de foie gras com mostarda de maçã e brioche (R$ 86). Das carnes, destaca-se o ‘Maialino’ (R$ 68), leitão crocante, com purê de feijão branco, uvas e radicchio grelhado.

As sobremesas também surpreendem, como a ‘Torta di Limone’ (R$ 27), com lemon curd, merengue e sorbet de manjericão – azedinha e doce na medida certa. Durante a semana, o almoço executivo sai por R$ 65, com entrada, prato e sobremesa. Para beber, serve vinho em taça (R$ 21/R$ 26) ou em garrafa, a partir de R$ 79.

ONDE: R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, 3062-1160.

QUANDO: 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.