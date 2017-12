Novo restaurante dos irmãos Pierre e Olivier Anquier ocupa cobertura de edifício modernista

Foto: Leo Feltran/divulgação

Ainda no térreo, uma hostess se encarrega de acompanhar os clientes até a cobertura do modernista Edifício Esther, em frente à Praça da República. Quando as portas do elevador se abrem para o salão do restaurante Esther Rooftop, logo surge um dos sócios para dar as boas-vindas. Entre eles, os irmãos franceses Pierre e Olivier Anquier.

As filas já corriqueiras são um convite para iniciar o serviço no bar, com chá verde gelado com hortelã e xarope de pêssego (R$ 7) ou com um dos drinques da casa, como o mojito (R$ 28). A cozinha está a cargo do chef Benoit Mathurin, que abre o menu com petiscos como as ostras com linguiças (R$ 42) e os wontons fritos de camarão e frango (R$ 37).

Foto: Leo Feltran/divulgação

Na seleção de entradas, a sardinha grelhada leva o título – merecido – de ‘a estrela da casa’, acompanhada de pão de alga e manteiga de limão-siciliano (R$ 25). Por isso, também figura entre as sugestões do almoço executivo (R$ 59), que contempla outras entradas e sobremesas do menu à la carte.

Entre os principais, há peito de pato com polenta cremosa (R$ 57) e ensopado de peixes e frutos do mar (R$ 72). Do executivo, destaque para a saborosa barriga de porco com purê de cenoura.

O arroz-doce ao cardamomo e amendoim torrado (R$ 21) fecha bem a refeição do restaurante – ainda com um descompasso inicial entre a cozinha e o salão. Aos domingos, serve brunch, por R$ 69.

ONDE: Pça. da República, 80, República, 3256-1009.

QUANDO: 12h/15h e 18h/23h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.